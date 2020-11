Fernando Bakovic encarnará a un exministro corrupto en Aislados, la serie

La corrupción en plena pandemia del coronavirus será uno de los temas que se pondrá sobre el tapete en la nueva producción de Sinargollas, Aislados, la serie, basada en el estado de emergencia nacional y la orden de inmovilización.

El experimentado actor Fernando Bakovic dará vida a Igor, un exministro de salud que se convertirá en el villano de la serie y será el encargado de mostrar la corrupción que hubo durante la pandemia.

“Mi personaje es un ministro de Salud, y por todo lo que hace, se desarrollan todas las situaciones en la serie. El tema de la corrupción que se mostrará en la serie resulta premonitorio a lo que ahora está viviendo el país por la coyuntura en la que estamos. Es desgraciado, es el eje de todas las demás historias. No puedo dar muchos detalles, tendrán que ver la serie”, comentó el artista en un comunicado.

Fernando Bakovic contó que, para él, fue una gran satisfacción formar parte del elenco de esta serie producida por Sinargollas, pues debido al coronavirus, se ha sentido frustrado y con pocas oportunidades para trabajar, ya que es considerado como parte de la población vulnerable.

“A pesar de que no llego aún a la edad, pues tengo 60, me sentía frustrado porque no me llamaban para las producciones. A todos los mayores, prácticamente, nos han mandado al asilo antes de tiempo (risas) por culpa del virus; sé que lo hacen para protegernos, pero llega a ser frustrante. Afortunadamente, me consideraron para estar en Aislados, donde he podido trabajar con todos los protocolos”, indicó el exactor de Al fondo hay sitio.

Mónica Torres, Junior Silva, Edith Tapia, Alexandra Graña, Matías Raygada, Marissa Mineti, Rossana Fernández Maldonado, Carlos Mesta, Kukuli Morante, Claudio Calmet, Leslie Stewart, entre otros forman partes de los veinte actores que serán los protagonistas de diversas historias en esta producción, que tendrá 10 capítulos de 30 minutos cada uno, y que se emitirá por Movistar Play desde este 20 de noviembre.

