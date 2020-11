Esto es guerra: ‘Tepha’ Loza regresa como reemplazo de Angie Arizaga

Spheffany Loza sorprendió a sus seguidores al reaparecer en el set de Esto es guerra la noche de este miércoles 11 de noviembre.

Tras ser presentada como el refuerzo de Los guerreros, ante la indisposición de Angie Arizaga debido a una lesión lumbar, ‘Tepha Loza’ saludó con gran entusiasmo a los conductores y competidores del reality de América TV.

“Estoy feliz de estar aquí, esta es mi casa, esto es un trabajo para mí. Los extrañé muchísimo, extrañé mucho la competencia... No me siento tan feliz como quisiera porque, en este caso, vengo reemplazando a Angie Arizaga", expresó la hermana de Melissa Loza.

Spheffany Loza mencionó, además, que el motivo por el cual se sentía un tanto incómoda era porque consideraba que su eliminación de Esto es guerra no fue justa.

"Desde que me inicié en este programa me he sacado la mugre y todos son testigos de ello, siempre he estado atrás de ‘Pancho’ Rodríguez y Mario Irivarren preguntando las técnicas y para mí fue demasiado injusta mi eliminación porque fue sin ningún motivo en específico, así que estoy bien dolida con eso, pero feliz por otro lado y vengo a dar el cien por ciento en el equipo de Los Guerreros”, señaló.

Luego de ello, Angie Arizaga le agradeció a ‘Tepha’ Loza por estar dispuesta a reemplazarla y pidió disculpas a los seguidores de Esto es guerra por no poder continuar con la competencia a puertas de la final del programa.

“Gracias ‘Tephita’ por regresar. De verdad quiero competir... A veces digo ‘voy a jugar’, pero una vez que empiezo a jugar los tirones comienzan”, detalló.

