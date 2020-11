EEG: Said Palao se lesiona en mano a mano contra su hermano Austin

Said Palao sufrió una dura lesión en medio de un duelo extremo donde se enfrentaba contra su hermano Austin.

El chico reality se lastimó el tobillo izquierdo al caer durante uno de los retos del mano a mano en las semifinales de Esto es guerra.

Ante ello, el combatiente se preocupó por el estado de su hermano y retrocedió al ver que la pareja de Alejandra Baigorria se encontraba bien.

Asimismo, los paramédicos auxiliaron al popular ‘Samurái’, sin embargo, al parecer el guerrero no se encuentra aún en optimas condiciones, ya que Patricio Parodi reveló, minutos más tarde, que no vio bien a Said.

Austin Palao pierde reto ante su hermano

¡Semifinal de infarto! Austin Palao quedó derrotado ante el enfrentamiento contra Said Palao por un inesperado error, que le costó el duelo.

Los hermanos Palao dieron inicio a la semana de la semifinal, sin embargo, Austin no imaginó lo que pasaría por producto de su nerviosismo, lo que condujo a que agarre mal la soga del circuito extremo.

Ante la tensión que se vive en la semana de la semifinal de EEG, Gian Piero Díaz mencionó que en ambos equipos se puede evidenciar que están enfrentándose con mucha ansiedad y aconsejó a los Combatientes que estén concentrados para evitar cometer errores.

