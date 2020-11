La vacancia a Martín Vizcarra continúa generando el rechazo e indignación de millones de peruanos en todo el Perú. Tras la salida del exmandatario y la asunción de Manuel Merino como nuevo presidente de la República, se ha convocado a una marcha nacional de protesta que contará con la participación de reconocidas figuras públicas de nuestro país, entre ellas Tatiana Astengo, Daniel F y Mónica Sánchez.

A través de sus redes sociales, los artistas anunciaron su participación en el evento que busca luchar a favor de la democracia, e incentivaron a sus seguidores a sumarse al mismo.

Tatiana Astengo

¡Mañana es la cita! Organizados y protegidos a proteger a nuestro país.

Jason Day

¡Vamos Perú, devolvamos el golpe!

Daniel F

La pandemia me obligó a encerrarme con total determinación, pero este jueves 12 de noviembre me iré a caminar por ahí, respiraré aire puro, viciado y de los otros, haré ejercicio, correré, tal vez practique un poco de Kick Boxing… No podré abrazar a nadie, aunque me muera de ganas por hacerlo. Cuídense mucho, y no se rían de mis atuendos... Les adelanto que prefiero morir de COVID-19 que de una soberana indiferencia.

Mónica Sánchez

“¡A pie o en tu auto. Con cuidado y precaución, ¡que se escuche nuestra voz, Perú!”.

Pelo Madueño

La marcha pacífica es un derecho ciudadano, nadie puede impedírtela ni agredirte por eso, (se debe asistir) Con precauciones, mascarilla, comportamiento de prevención. A las calles, lo único que nos han dejado.

Christopher Gianotti

Si lo de hoy fue multitudinario, ¡lo de mañana será histórico! Superaré mi temor al contagio y saldré a las calles a gritar por mis derechos y por mi país, el Perú nos necesita en la calle. ¡Mi Gente!

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.