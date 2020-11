Angie Arizaga se alejará temporalmente de Esto es guerra por lesión lumbar

Angie Arizaga decidió retirarse temporalmente de Esto es guerra para poder recuperarse por completo de una lesión lumbar que la aqueja desde hace algún tiempo. Así lo confirmó este miércoles 11 de noviembre en la transmisión del programa.

La modelo, quien integra el equipo de ‘Los Guerreros’, explicó que resolvió alejarse de la competencia para que su cuerpo pueda mejorar completo. A partir de ahora, su lugar lo ocupará Spheffany Loza.

“Se me complica muchísimo el tema de la lumbar. Gracias, ‘Tephita’, por regresar, por ser parte de ‘Los Guerreros’. De verdad quiero competir, pero como me dice el doctor, lo que tengo que hacer es no jugar, no hacer nada de deporte para poder recuperarme”, detalló la concursante de Esto es guerra.

“Yo estoy en casa todo el día descansando con terapia y recién cuando vengo al trabajo no siento dolor. Entonces digo: 'Voy a jugar’, pero una vez que empiezo los tirones comienzan y ya no puedo terminar los circuitos”, añadió la chica reality.

Finalmente, Angie Arizaga agradeció a todo el equipo de producción del programa por cuidar de su salud y aseguró que pondrá todo su empeño en reponerse satisfactoriamente de la lesión. “Gracias y voy a ponerme las pilas para recuperarme lo más pronto posible”, expresó.

Cabe precisar que Esto es guerra empezó su etapa semifinal el último lunes 2 de noviembre. Sin embargo, a raíz de la vacancia presidencial, el programa fue sacado del aire. El martes 3 de noviembre, los conductores se pronunciaron sobre la vacancia a Martín Vizcarra y anunciaron que los puntos del primer día serían anulados para ambos equipos.

