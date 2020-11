Nicola Porcella descarta regresar a Estás en Todas: “No está en mis planes”

Tras las fuertes críticas que recibió el canal América TV debido a la presencia de Nicola Porcella en el programa Estás en Todas, el modelo peruano decidió aclarar cuál será su futuro en la televisión.

Se informó que el exintegrante de Esto es guerra sería el nuevo conductor del magazine de ‘Choca’ Mandros y Natalie Vértiz; sin embargo, solo acudió al set del programa como invitado.

Nicola Porcella descartó volver a Estás en Todas, donde debutó como presentador hace muchos años. “(El sábado) fui a Estás en todas como invitado para presentar una nota que me habían hecho en mi casa. Ahorita, mis planes son otros, pero igual es chévere reencontrarse con los chicos, no tengo nada ver con el programa”, declaró para Trome.

Aseguró que no ha recibido una propuesta por parte de la producción de América TV. Además, confirmó que piensa regresar a México para continuar con su carrera.

“Nunca descarto nada, pero no está en mis planes, tampoco me lo han propuesto. Mis idea es seguir en México, pero me quedo en Perú hasta fin de año”, afirmó el exchico reality.

Nicola Porcella lamenta la muerte de Magda Rodríguez

Nicola Porcella fue participante de Guerreros 2020, la versión mexicana de Esto es guerra, producida por Televisa. Meses después del fin de la primera temporada, Magda Rodríguez, la productora del reality, falleció en su casa.

El modelo peruano se despidió de ella con un emotivo mensaje. “Hoy me despedido con un gran dolor y mucha tristeza, que Dios y la Virgen te tengan siempre en su gloria. Descansa en paz, jefa, siempre serás la mejor. Un beso al cielo”, escribió.

