Jessica Newton, quien actualmente dirige la organización del Miss Perú, cuenta las horas para que se realice la coronación final del certamen de belleza en una nueva edición.

En conversaciones con La República, contó detalles de cómo su equipo viene organizando el último episodio de su programa, donde se conocerá a la Miss Perú 2020 que nos representará en los concursos internacionales.

Como se recuerda, debido a la pandemia, el certamen se estuvo llevando de manera online, emitiéndose en capítulos semanales a través de las principales plataformas de video.

De las 25 participantes quedaron tres candidatas como finalistas: Maricielo Gamarra (Miss Perú San Martín), Janick Maceta (Miss Perú Supranacional 2019) y Solange Hermoza (Miss Perú La Libertad). Este domingo 15 de noviembre se conocerá a la ganadora.

Por la pandemia decidieron que el certamen se realice, por primera vez, de forma remota mediante capítulos semanales. En ese sentido, ¿qué novedades nos traerá la coronación que se realizará el próximo domingo 15?

Las reinas están de manera presencial, desde hace dos semanas. La coronación se va a llevar a cabo de manera presencial. Estamos en pandemia. Sería muy irresponsable reunir a los missólogos y la prensa . Tenemos que ser responsables. Entendamos que el mundo aún no combate la COVID-19 y está sufriendo, no es ajeno a la familia Miss Perú. El martes llegó la corona. La diseñadora está con el coronavirus y estaba grave de salud. Al principio no tuvo síntomas, pero luego sintió bastantes molestias. Agradezco que en los momentos más difíciles ella continuó haciendo la corona de la Miss Perú. La gente piensa que esto ya quedó en el ayer. Si bien han bajado los índices, aún viene cobrando vidas.

¿Hay posibilidad que sea en vivo el certamen final?

Vamos a ver. Justo estoy reunida con mi equipo para ver cómo compartirlo en el canal de YouTube, el momento exacto y todo sobre la coronación. Solo estarán la producción y las candidatas.

En su experiencia como directora del Miss Perú, ¿qué cambios ha notado en el certamen desde su creación?

Los certámenes cambian todos los años. Se van adaptando a las distintas épocas. Desde un primer momento, la elección de una reina de belleza era para celebrar la vida. Los certámenes empezaron tras la Segunda Guerra. El mundo estaba deprimido y la gente buscaba razones para celebrar. Ahora, las plataformas de belleza han logrado respaldar a las mujeres en todos sus derechos y libertades. Hoy, el Miss Universo tiene un jurado conformado solo por mujeres porque se busca alguien que sea líder para ellas.

Maricielo Gamarra (Miss Perú San Martín), Janick Maceta (Miss Perú Supranacional 2019) y Solange Hermoza (Miss Perú La Libertad) son las tres finalistas del certamen. Para usted, ¿cuáles son las cualidades más destacadas de estas candidatas?

Las candidatas han demostrado que son mujeres fuertes. Dos de ellas tuvieron COVID-19, Maricielo y Solange. Janick no se contagió, pero toda su familia sí, en Nueva York. Sin embargo, ninguna de las tres abandonaron su sueño pese a las circunstancias. La fortaleza, compromiso y madurez son cualidades importantes para ser una reina. Las tres son mujeres preparadas, que tienen una carrera interesante y una historia de vida que sirven de ejemplo a otras. Estoy contenta con mis tres finalistas y espero con ansias la coronación.

¿Cómo ha sido la comunicación entre las chicas para no perder la conexión entre ellas, ya que todo se ha llevado de forma remota?

Fue emocionante cuando las conocí por primera vez en persona al grabar el capítulo anterior. Se necesitó del esfuerzo y compromiso de los directores regionales y candidatas para estar unidos y activos. No fue fácil comunicarnos con todo el país, por el tema de internet, pero también ha sido una muestra de que cuando alguien está comprometido con algo, siempre encuentra la manera de sacar el proyecto adelante.

¿Cómo se encuentra Tiffany Yoko Chong?, ¿lograron recaudar lo suficiente para sus operaciones?

Estamos felices, la organización de Miss Perú cuenta con un equipo de profesionales que han logrado devolverle la sonrisa. Ella tuvo un fuerte impacto en dicha zona. Actualmente ya la reconstruimos. Con relación a su rehabilitación, tenemos a una terapeuta y un coach que la permite estar de buen humor. Lo más importante que tiene Miss Perú es su equipo humano. Lo mismo sucedió con Suheyn. Es una maravilla poder darle a las candidatas y reinas el soporte cuando más lo necesitan. No solo es darles un vestido y llevarlas de viaje, sino que sientan que hay personas que velan por ellas.

