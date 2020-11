Erika Buenfil dio detalles de su romance con Luis Miguel: “Es un caballero”

Erika Buenfil se volvió a pronunciar sobre el romance que vivió con el reconocido cantante mexicano Luis Miguel en su juventud.

En 2019, la actriz reveló que salió con ‘El sol de México’. Sin embargo, la artista se presentó en el programa Netas divinas para contar cosas que nadie sabía sobre su relación con el intérprete de “La incondicional” a inicios de los años 2000.

Erika Buenfil destacó que Luis Miguel se portó como todo un caballero en el tiempo que salieron.

“Es un caballero en toda la extensión de la palabra. Es perfeccionista, muchísimo, pero sí lleva una continuidad perfecta en parte del galanteo, si se dice así la palabra; de la conquista. Todo el momento parece que estás en un videoclip; no puede ser. La iluminación perfecta, el recibimiento perfecto y al fondo el príncipe azul. Lo hace todo muy bien, esa parte del galanteo de la conquista”, contó la actriz de 56 años.

Asimismo, Erika Buenfil sostuvo que Luis Miguel cuidó cada detalle durante el tiempo que permanecieron juntos.

“El elemento sorpresa es que todo el tiempo está escuchando lo que comentas para sorprenderte. Lo que platicas, lo que escuchas, tu música favorita. Recuerdo que fui a Acapulco, fui a una de sus casas y me dicen que ya venía el señor por mí. Bajo una escalera, pensé que venía alguien con él, y lo veo en un coche blanco recargado con una camisa blanca”, recordó.

Finalmente, la actriz aclaró que su romance con Luis Miguel no fue algo formal, pero que recuerda con mucho cariño.

“Viví el momento y no me cuestioné absolutamente nada. Yo también estaba preciosa. No tenía a Nicolás (su hijo). Él también estaba libre. Fue un momento precioso con un hombre de cuento de hadas”, indicó.

