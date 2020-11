Luego que la modelo peruana Stephanie Valenzuela denunciara a Eleazar Gómez por intento de feminicidio el pasado 5 de noviembre, las autoridades mexicanas iniciaron una investigación contra el actor por el delito de violencia familiar equiparada.

Según El Universal, un funcionario de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ordenó que se analice la denuncia contra al artista de Televisa. Mientras esto sucede, el hombre de 34 años enfrentará dos meses de prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

No es la primera vez que Eleazar Gómez está involucrado en un escándalo de agresión contra sus parejas. En 2017, Vanessa López denunció públicamente al actor de haberla maltratado durante 10 meses.

“Hubo cosas muy feas. No lo hice público porque no quería que se hiciera escándalo. Una vez llegó la Policía y teníamos miedo que se hiciera escándalo, pero son cosas que al parecer no le importan y, cuando se enojaba, lo demostraba donde fuera”, confesó en el programa Hoy de Televisa.

Ese mismo año, un amigo cercano a Eleazar Gómez contó a TVNotas que Danna Paola también fue otra de sus víctimas.

Stephanie Valenzuela se pronuncia

Stephanie Valenzuela usó sus redes sociales para agradecer el apoyo de todos tras sufrir un intento de feminicidio por parte de su pareja, el actor mexicano Eleazar Gómez, con quien se había comprometido en matrimonio esa misma noche de la agresión.

“Gracias a todos los que me han escrito y mandado todo su apoyo y buenas energías”, expuso en la plataforma social.

