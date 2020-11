Yamil Ureña: “No juzgaré a mi personaje”

Redacción Fama

El 8 de agosto, Amazon Prime estrenó con gran expectativa la serie ‘Súbete a mi moto’, que cuenta la historia de la agrupación puertorriqueña Menudo, donde pasó el hoy famoso Ricky Martin. A inicios de los 80, fueron Miguel, Johnny, René, Ricky y Xavier quienes marcaron a toda una generación en nuestro país y Latinoamérica.

En dicha producción, el mánager Edgardo Díaz es interpretado por el actor puertorriqueño Yamil Ureña, quien no deja de ser requerido por la prensa que busca su opinión sobre las acusaciones de explotación laboral y violencia sexual que recayeron en el polémico empresario, quien vive hoy alejado de los medios.

Cauto, señala que no le corresponde opinar sobre Díaz. “No me toca juzgar a mi personaje, yo lo interpreto”, dice el actor, al hilo telefónico desde Los Ángeles, ciudad donde radica.

‘Súbete a mi moto’, dirigida por Javier Solar, es una creación de Sergio Jablon y Mary Black Suárez. Es el capítulo 13, titulado “Tocando fondo”, en el cual -según Ureña- se relata lo que podrían ser los sucesos que algunos exintegrantes han denunciado.

Una crítica señaló que la serie era una oda a Díaz.

No lo creo. Desde que recibí los libretos, me dediqué a estudiar al personaje, me vi siete horas de videos de entrevistas a él. Ya no pude hablar con Edgardo porque no se dio el tiempo, pero hubo muchas preguntas que fueron contestadas y creo que al final de todo hice bien mi trabajo y el público me ha dado buenas críticas. Es cierto, me preocupaba porque el personaje es complejo por la percepción que se tiene, que no es la mejor, creo. Pero fue justo cuando terminé de grabar el episodio 13 que esa idea cambió. Había grabado con un grupo grande de extras y habían asistido los productores ejecutivos. Entonces, un extra se me acercó y me dijo: ‘No puedo creer que haya sido así...’.Lo tomé como un halago. Yo quiero seguir haciendo historias latinas porque necesitamos estar más representados en la industria. Con ‘Súbete a mi moto’ hemos demostrado que se puede hacer un producto de calidad que celebra la cultura y la música. Enseña el éxito, pero también temas oscuros. El talento está. Las historias están necesitando espacio y los que trabajamos queremos que más casas productoras nos digan: ‘Sí, vamos a darle esta oportunidad’.

¿Qué opinas de algunos actores latinos, como Ricardo Darín, que se niegan a dar vida a un narcotraficante en una producción estadounidense?

Creo que cada uno tiene su visión y se respeta. En mi caso, si el personaje lo amerita, si está bien representado dentro de la historia, pues sí.

