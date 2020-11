Paula Manzanal revela que le prohibieron ingresar a Australia por pandemia

Paula Manzanal se presentó este lunes 9 de noviembre en el set de En boca de todos, donde reveló que ella y su hijo no pudieron ingresar a Australia por las restricciones del Gobierno de aquel país para frenar los contagios por coronavirus.

Durante su participación en el magazine de América TV, la joven empresaria dijo sentirse muy afligida, pues, debido a esta situación no pudo reencontrarse con su esposo Adam Cartwright, quien reside en la nación ubicada en Oceanía.

“Tengo malas noticias, la verdad es que no he podido ir a Australia porque el gobierno australiano no nos permitió la entrada a mí y a mi bebito. Estamos muy apenados por eso”, detalló.

“Además en España están cerrando muchas cosas, ya ha empezado la segunda ola, la cuarentena, entonces tuvimos que volver a Perú”, agregó la modelo e influencer en En boca de todos.

Como se recuerda, Paula Manzanal y Adam Cartwright contrajeron matrimonio hace aproximadamente un año en una íntima ceremonia familiar realizada en un recinto en Australia.

Paula Manzanal se separó temporalmente de su esposo

En julio de este año, Paula Manzanal anunció en su Instagram que decidió separarse de su esposo debido al tiempo que tenían alejados por la pandemia.

“Por motivos de distancia mi esposo Adam y yo hemos decidido darnos un tiempo. Creo que muchas entienden que no es fácil llevar un matrimonio separados por tantos meses”, escribió en el comunicado enviado en sus redes sociales.

Sin embargo, poco después la empresaria contó que ella y Adam Cartwright retomaron la relación y dijo que ambos estaban ansiosos por reencontrarse.

