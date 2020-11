Micaela Salaverry, la joven trujillana destacada por Spotify: “Es un premio a la constancia, pese a la coyuntura”

Con 27 años, Micaela Salaverry ha logrado destacar en la industria musical. La cantautora trujillana fue nombrada como ‘Artista radar’ de Spotify, en representación de los países de la región andina (Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile y Perú).

En entrevista con La República, la joven contó cómo reaccionó cuando la plataforma le informó tal noticia. Explicó que también recibió apoyo para promocionar su imagen y sus temas.

Pese a la coyuntura, Micaela continuó haciendo música en casa con el apoyo de su pareja, quien es productor. Dijo que pudo reencontrarse con ella misma para seguir componiendo.

Ahora celebra el reconocimiento y el éxito de su último disco titulado Luna nueva, en el que mezcla el pop con lo urbano.

Radar es, digamos, una categoría de la plataforma para presentar a nuevos artistas. Al enterarte de que fuiste la primera mujer peruana incluida en esa lista mensual, ¿cuál fue tu reacción?

Yo creo que cada acción que toma Spotify con un artista, o sea meterte a una playlist y hacerte una portada, es un indicador de que estás haciendo las cosas bien . A mí me explotaba el corazón de alegría.

Como artista peruana emergente, ¿qué representa para ti este logro?

Para mí representa que poco a poco se le está dando atención a la música peruana . Hay proyectos alucinantes que no tienen nada que envidiar a los de afuera, pero lamentablemente, como la industria recién está creciendo aquí, no se le presta atención. Pero me siento orgullosa. Es un premio a la constancia y esfuerzo, pese a la coyuntura.

Aparte de cantante, eres compositora. ¿Cómo percibes la participación femenina en la música?

Yo creo que, a partir del año pasado, hubo un ‘boom’. Estamos mostrando un lado original sin salirse del molde. Antes, la gente tenía la percepción de que las cantautoras eran solo ‘mujeres que cantaban sus cancioncitas con guitarra’ y no es así. Ahora son artistas y también productoras. Van más allá de cantar en un escenario. Estoy super orgullosa de estar en esa movida. Conozco a muchas compositoras. Hay mucho poder y fuerza. Poco a poco la gente lo está notando.

Cuéntanos sobre ti, eres del norte, ¿qué recuerdos artísticos te trae tu lugar natal?

Soy de Trujillo. Vine a Lima solo para estudiar música. Desde chiquita me ha gustado el arte. Cantar, bailar y actuar. De hecho, mi primera actuación en solitario fue haciendo fonomímica cuando tenía 5 años. Creo que el norte es una ciudad que me genera nostalgia, ese sabor a casa, pueblo, familiaridad . Me ayuda un montón a centrar mis energías cuando quiero hacer una canción. Me genera esa sensación de extrañar y añorar. La primera canción que escribí en Trujillo se llama “En mis sueños”. Fue en la playa.

Desde el lanzamiento de tu primer disco, ¿cómo has ido evolucionando?

Creo que la Micaela de mi primer disco era alguien que recién conocía el mundo. En esa época era todo de descubrimiento. Recién salía de una burbuja. Era nerviosa, me daba vergüenza decir lo que sentía. No me creía capaz de escribir canciones y todo era como un juego. No lo tomaba en serio. Cuando tenía algún logro, no sentía que me lo merecía. Ahora es una persona mucho más segura y madura que le gusta hablar de las cosas que le pasan con un lenguaje más natural. Soy mi fan número uno.

¿Por qué decidiste hacer esa mezcla entre el pop y lo urbano?

Honestamente, desde el 2017 comencé a escuchar mucho trap latino. Antes escuchaba música calmada, de cantautor. Creo que cuando comencé a componer me salían cosas con influencias urbanas. Mi música tenía que sonar tal como me gustaba. Mi día a día es escuchar música urbana. “Mala fama” es el resultado de eso.

¿Fue difícil hacer música en medio de una pandemia?

No. Felizmente tengo la suerte de que mi productor sea mi enamorado. Su estudio queda en su casa. Nosotros nunca dejamos de hacer música. Más bien, fue un escape a todo lo que sucedía . Estábamos en casa y nos dedicábamos a crear música. Aprovechamos en llenarnos de lanzamiento. Tener un plan no solo mediano, sino a largo plazo.

¿Qué ha sido lo más complicado para ti en hacer música? ¿Alguna dificultad en lo económico?

Lo más difícil para mí es continuar canciones que dejé a medias. Respecto a lo económico, producir es caro. Detrás de un lanzamiento hay mucho gasto. La gente no se imagina lo caro que es hacer canciones. Algunos ven costoso comprar un disco físico o virtual.

