Mauricio Islas responde tras ser vinculado con el caso de Eleazar Gómez

El caso del actor Eleazar Gómez, quien fue acusado de haber agredido a la modelo peruana Stephanie Valenzuela, continua dando de qué hablar en México.

Mauricio Islas, reconocido actor de Televisa, fue vinculado a la denuncia contra el intérprete de Rebelde debido a que se le señaló de trabajar como el representante del reciente imputado.

En una conferencia de prensa, aclaró que su empresa Make It Prensa solo se encarga del ámbito de relaciones públicas sobre la carrera de Eleazar Gómez. Además, evitó profundizar en el incidente al que calificó de “desafortunado”.

“Nosotros somos su agencia de relaciones públicas. Su representante es Joe Bonilla. No somos agencia de representación, porque cambia mucho. Si lo representas, eres su manager, tienes que ver con su carrera, con su trayectoria y nosotros hacemos sus entrevistas, las portadas”, expresó el actor para Imagen Televisión.

Descartó que haya tenido comunicación alguna con el actor tras su detención en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde cumplirá prisión preventiva por dos meses.

“No hemos tenido contacto con nada. Ya comunicamos lo que teníamos que decir (...) No he visto (lo que ha dicho Gloria Trevi). Yo entiendo que quieran hacer una nota, pero están buscando una nota donde no hay, nosotros como agencia, yo como persona no tenemos nada que comunicar sobre el caso. Nosotros ya no tenemos que decir en ese asunto, es un asunto desafortunado”, aclaró Mauricio Islas.

