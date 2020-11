Maribel Guardia se retracta sobre Eleazar Gómez: “No apoyo la violencia”

La reconocida actriz mexicana Maribel Guardia se retractó sobre sus declaraciones en las que se refirió a Eleazar Gómez, quien es acusado de haber agredido a la modelo peruana Stephanie Valenzuela.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la intérprete de telenovelas aseguró que, cuando dijo que el actor le parecía “un niño superdulce, amable y cariñoso”, no estaba enterada de la denuncia de agresión.

La también figura de Televisa señaló que "no apoya ningún tipo de violencia” y que espera que Eleazar Gómez pague “las consecuencias de sus actos” si se declara culpable en el proceso jurídico.

“Yo no sabía nada del caso, y lo que dije de él es mi experiencia, de mi convivencia con él. Yendo a mi casa, me documenté y realmente fue terrible ver las fotos de Stephanie Valenzuela, la víctima. Me dolió muchísimo como mujer”, se le escucha decir a la actriz en el video, que ya cuenta con más de 117.000 reproducciones.

Luego, lamentó que las familias de los involucrados se vean afectadas e hizo un llamado sobre los casos de violencia hacia la mujer en México.

“Hay que parar la violencia contra las mujeres. No podemos permitirlo. Los feminicidios en México y el mundo entero crecen todos los días. En caso de que Eleazar resulte culpable, tendrá que pagar las consecuencias de sus actos”, finalizó la cantante costarricense.

