Lorena Álvarez a Stephanie Valenzuela: “Le envío toda mi solidaridad”

Stephanie Valenzuela se encuentra firme y decidida a salir adelante tras ser víctima de intento de feminicidio por parte del actor mexicano Eleazar Gómez. La entereza de la joven cantante ha sido elogiada por la periodista Lorena Álvarez, quien le dedicó unas emotivas palabras durante la emisión del noticiero 90 mediodía.

Al principio de su mensaje, la conductora hizo énfasis en que cualquier acto de violencia, independientemente de la gravedad del mismo, debe ser sancionado por las autoridades, ya que “la impunidad empodera al agresor".

Además, lamentó el hecho de que, hasta el momento, Eleazar Gómez no haya sido procesado judicialmente, pese a que varias mujeres lo acusaron de haberlas violentado en diversas ocasiones. “Ha podido ser un desenlace fatal para Stephanie Valenzuela”, acotó Álvarez.

“Yo desde aquí le envió toda mi solidaridad. Le creo, no solo porque le he visto la cara destrozada, sino porque una mujer no sale a denunciar un hecho así porque un día se levantó de la cama y se le ocurrió, sabiendo cómo es el sistema, cómo lo penaliza, sabiendo que él es un actor famoso que está en su país y que nunca le ha pasado nada”, aseveró.

Finalmente, Lorena Álvarez detalló que la querella interpuesta por Stephanie Valenzuela ha servido para que otras mujeres también salgan a denunciar hechos semejantes y que, finalmente, sus agresores puedan recibir una sanción. “A partir de su denuncia, impulsada por los vecinos que las defendieron, han salido otras mujeres a narrar hechos similares”, refirió.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.