Little Mix: todos los detalles de su nuevo álbum de estudio Confetti [VIDEO]

La agrupación femenina británica Little Mix vuelve a sorprender a sus fans con el reciente estreno de su disco Confetti, trabajo musical que contiene 13 nuevas canciones que narran historias de desamor y empoderamiento femenino.

Little Mix regresó con gran fuerza a la escena musical y logró superar las expectativas de sus fieles seguidores. Las integrantes Jade Thirlwall, Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock y Jesy Nelson se lucieron como anfitrionas de la ceremonia de entrega de los Premios MTV Europe Music Awards 2020, donde realizaron una impactante presentación y se llevaron el galardón de la categoría Mejor artista pop.

El disco Confetti llega tras dos años del lanzamiento de LM5, quinto álbum de la banda británica formada en el programa de talentos The X Factor, en 2011. El nuevo álbum ofrece algunas de las canciones más populares de toda la carrera de Little Mix, como ‘Break Up Song’, ‘Holiday’ o ‘Sweet Melody’.

Jesy Nelson de Little Mix estaría por retirarse de la banda

La cantante, bailarina y compositora británica Jessica Louise Nelson, conocida como Jesy Nelson, ha preocupados a sus admiradores con sus constantes ausencias en las presentaciones de la girl band Little Mix.

Nelson brilló por su ausencia en la reciente gala de los MTV EMA 2020, el relacionista público del grupo anunció un escueto comunicado al respecto a través de las redes sociales. “Comunicado de Little Mix: Jesy se encuentra mal y no aparecerá en la final de hoy de Little Mix: The Search. Tampoco actuará o presentará mañana los MTV EMAS”, publicó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.