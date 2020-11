Karol G es la mejor artista latina de los MTV Europe Music Awards 2020 [VIDEO]

Karol G superó a Maluma, Bad Bunny, Ozuna y a su pareja Anuel AA al ganar en la categoría Mejor artista latina durante la ceremonia de entrega de los Premios MTV Europe Music Awards 2020. La cantante colombiana también obtuvo el reconocimiento a Mejor colaboración por su canción “Tusa”, la cual trabajó junto con la rapera Nicki Minaj.

De esta manera, la intérprete de 29 años se ha convertido en una de las artistas femeninas del género urbano con mayor éxito en todo el mundo. Sus últimos temas “Tusa”, “Ay DiOs Mío” y “Bichota” se han posicionado entre los primeros puestos de las listas de audiencias en importantes plataformas virtuales como YouTube y Spotify.

Los MTV Europe Music Awards (EMAs) reconocen lo mejor de la música europea y mundial, la edición 2020 se realizó el último domingo 8 de noviembre de manera virtual. La celebración global se emitió en Hungría, como país anfitrión. No obstante, tuvo colaboraciones desde otros países debido a la crisis de salud mundial.

“Toda la vida he soñado con estas cosas y me siento super orgullosa de representar a mi comunidad. Gracias por acompañarme en este proceso. Esto es para los latinos y para todo el mundo, porque aunque este no sea su idioma o su cultura, la gente disfruta de la música, que nos une a todos”, mencionó Karol G en su discurso de aceptación.

