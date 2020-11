Gian Marco orgulloso de su hija Nicole Zignago: “No es ninguna improvisada”

El cantante peruano Gian Marco se mostró orgulloso por los logros que ha conseguido su hija Nicole Zignago en el mundo de la música. Según el artista, la joven de 24 años ha estudiado mucho para desenvolverse por sí sola en el rubro.

“Ella cuando decidió ser una profesional de la música, primero estudió cuatro años, no es ninguna improvisada. Todo lo que conozcas, mucho o poco de Nicole está hecho por ella sola, si Warner la firmó es porque ella se lo buscó”, señaló el intérprete de “Canción de amor” a Ojo.

La hija de Gian Marco estudió música en una reconocida escuela, lo que hizo que se exija más para convertirse en una buena profesional.

“Cuando uno ingresa a Berklee (donde ella estudió) te dicen: Tú vas a entrar a estudiar a una de las mejores escuelas de música del mundo, con una complejidad y exigencia muy alta”, agregó el músico.

El cantautor peruano recordó que él también viene de una familia donde existen artistas conocidos, por ello le enseñó a Nicole Zignago a respetar su carrera musical. Además, destacó el talento que tiene la joven para dirigir una orquesta.

“A mí me pasó lo mismo, yo era hijo de Regina y Javier solo en Perú, pero afuera fue otra cosa. A Nicole la pones frente a una orquesta de 30 músicos y te la dirige, ahí no tengo nada que ver. Yo siempre le digo: hija, esta carrera es 24x7, no se trata de ser famosito, lo primero que debes hacer es respetar tu carrera porque serás músico de aquí hasta que te mueras”, declaró Gian Marco.

Hace unos días, Nicole Zignago fue considerada por la revista Vogue México como una de las más destacadas de la nueva generación de cantantes del Perú.

Ella agradeció al medio con el siguiente mensaje: “Gracias @voguemexico por hacerme parte de esta nota y apoyar al talento en mi país (...) Soy quien soy por ese pedazo de tierra y la llevo conmigo siempre. No habría elegido otro país en donde nacer”

