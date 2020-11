Faltan muy pocos días para los Latin Grammy 2020. Esta nueva edición de los premios a lo mejor de la música latina se realizará el 19 de noviembre, aunque sin público debido a la pandemia del coronavirus. Los seguidores de los cantantes y grupos más destacados del momento podrán disfrutar de este evento completamente en vivo por televisión.

Existe gran expectativa dado que esta es la primera edición de los premios donde están incluidos el reggaetón, el hip hop y el pop-rock. Los artistas que aspiran a más galardones son J Balvin (con 13 nominaciones), Bad Bunny (con 9) y Ozuna (con 8).

Asimismo, la ceremonia contará con la participación de intérpretes como Karol G, Marc Anthony, Fito Páez, Kany García, Alejandro Fernández, entre otros. A continuación, te presentamos la hora y canales de transmisión del evento para que no te pierdas de ningún detalle.

¿Cuándo y dónde serán los Latin Grammy 2020?

La ceremonia de entrega de los Latin Grammy 2020 se realizará este jueves 19 de noviembre a las 8:00 p.m. (hora peruana) en la ciudad de Miami, Florida (Estados Unidos), aunque no contará con público ni con alfombra roja debido a las restricciones sanitarias por el nuevo coronavirus.

Algunos de los artistas invitados realizarán presentaciones desde distintas ciudades: Alejandro Fernández, Christian Nodal y Calibre 50 cantarán desde Guadalajara (México); Fito Páez y Nathy Peluso desde Buenos Aires (Argentina), José Luis Perales desde Madrid (España), Bad Bunny desde San Juan (Puerto Rico) y Anitta desde Río de Janeiro (Brasil).

¿Quiénes son los nominados peruanos?

Entre los artistas peruanos que aspiran a ganar un premio están Susana Baca (nominada a mejor álbum folclórico por su disco A capella), la Afro-Peruvian Jazz Orchestra (nominados a mejor álbum de latin jazz por su disco Tradiciones) y los directores de arte de Alerta Rocket, Lucía Arias, Edgar Guerra y Fabli Soto (nominados a mejor empaque de un álbum por el disco Lado A).

También destaca la nominación a mejor video de formato largo de The Warrior Women of Afro Peruvian Music, documental a cargo del proyecto Just Play Perú, que la artista nacional Araceli Poma integra junto a Matt Geraghty y Daniel Thissen. Además de Poma, participaron en este proyecto las cantantes Rosita Guzmán, Victoria Villalobos, Charo Goyoneche y Sofía Buitrón.

¿Qué canal transmitirá los Latin Grammy 2020?

En los Estados Unidos, la entrega de los premios Latin Grammy 2020 será transmitida por Univisión desde las 8:00 p.m. (hora del Este y del Pacífico) / 7:00 p.m. (hora del Centro).

El encargado de transmitir la gala en vivo para América Latina será TNT. La ceremonia de premiación comenzará en los siguientes horarios:

8:00 p.m. (hora de Perú y Colombia)

7:00 p.m. (hora de México)

10:00 p.m. (hora de Argentina y Chile)

Una hora y media antes, TNT transmitirá un programa especial con los detalles de la previa y entrevistas a algunos artistas.

Lista de nominados completa

Grabación del año

“China”, Anuel AA, Daddy Yankee y Karol G con Ozuna y J Balvin.

“Cuando estés aquí”, Pablo Alborán.

“Vete”, Bad Bunny.

“Solari Yacumenza”, Bajofondo con Cuareim 1080.

“Rojo”, J Balvin.

“Tutu”, Camilo con Pedro Capó.

“Lo que en ti veo”, Kany García y Nahuel Pennisi.

“Tusa”, Karol G y Nicki Minaj.

“René”, Residente.

“Contigo”, Alejandro Sanz.

Álbum del año

YHLQMDLG, Bad Bunny.

Oasis, J Balvin y Bad Bunny.

Colores, J Balvin.

Por primera vez, Camilo.

Mesa para dos, Kany García.

Aire (versión día), Jesse & Joy.

Un canto por México, Vol. 1, Natalia Lafourcade.

Pausa, Ricky Martin.

La conquista del espacio, Fito Páez; ‘Cumbiana’, Carlos Vives.

Canción del año

“ADMV”, Maluma.

“Bonita”, Juanes y Sebastián Yatra.

“Codo con codo”, Jorge Drexler.

“El mismo aire”, Camilo.

“For Sale”, Alejandro Sanz y Carlos Vives.

“#elmundofuera (improvisación)”, Alejandro Sanz.

“Lo que en ti veo”, Kany García y Nahuel Pennisi.

“René”, Residente.

“Tiburones”, Ricky Martin.

“Tusa”, Karol G y Nicki Minaj.

“Tutu”, Camilo con Pedro Capó.

Mejor nuevo artista

Anuel AA.

Rauw Alejandro.

Mike Bahía.

Cazzu.

Conociendo Rusia.

Soy Emilia.

Kurt.

Nicki Nicole.

Nathy Peluso.

Pitizion.

Wos.

Mejor álbum vocal pop contemporáneo

Spoiler, Aitana.

Prisma, Beret.

Por primera vez, Camilo.

Más futuro que pasado, Juanes.

Pausa, Ricky Martin.

Mejor álbum vocal pop tradicional

La metamorfosis, Reyli Barba.

Compadres, Andrés Cepeda y Fonseca.

Trece, Andrés Cepeda.

¡Spangled!, Gaby Moreno y Van Dyke Parks.

Mirándote a los ojos, José Luis Perales.

Mejor canción pop

“Amor en cuarentena”, Raquel Sofía.

“Bonita”, Juanes y Sebastián Yatra.

“Cuando estés aquí”, Pablo Alborán.

“Tutu”, Camilo con Pedro Capó.

“Una vez más”, Ximena Sariñana.

Mejor fusión/interpretación urbana

“China”, Anuel AA, Daddy Yankee y Karol G con Ozuna y J Balvin.

“Hablamos mañana”, Bad Bunny, Duki y Pablo Chill-E.

“Azul”, J Balvin.

“Cántalo”, Ricky Martin, Residente y Bad Bunny.

“Yo x ti, tu x mí”, Rosalía y Ozuna.

Mejor interpretación de reggaetón

“Yo perreo sola”, Bad Bunny.

“Morado”, J Balvin.

“Loco contigo”, DJ Snake y J Balvin con Tyga.

“Porfa”, Feid y Justin Quiles.

“Chicharrón”, Guaynaa con Cauty.

“Te soñé de nuevo”, Ozuna.

“Si te vas”, Sech y Ozuna.

Mejor álbum de música urbana

Emmanuel, Anuel AA.

YHLQMDLG, Bad Bunny.

Oasis, J Balvin y Bad Bunny.

Colores, J Balvin.

Ferxxo (Vol 1: M.O.R.), Feid.

Nibiru, Ozuna.

1 of 1, Sech.

Easy Money Baby, Myke Towers.

Mejor canción de rap/hip hop

“Antes que el mundo se acabe”, Residente.

“Baile del dinero”, Anuel AA.

“Goteo”, Duki.

“Kemba Walker”, Eladio Carrion y Bad Bunny.

“Medusa”, Jhay Cortez, Anuel AA y J Balvin.

Mejor canción urbana

“Adicto”, Tainy, Anuel AA y Ozuna.

“Muchacha”, Gente de Zona y Becky G.

“Rave de Favela”, MC Lan, Anitta, BEAM y Major Lazer.

“Rojo”, J Balvin.

“Yo x ti, tú x mí”, Rosalía y Ozuna.

Mejor álbum de rock

Jueves, El Cuarteto de Nos.

Seremos primavera, Eruca Sativa.

Undotrecua, Miguel Mateos.

¿Dónde jugarán lxs niñxs? (Desde el Palacio de los Deportes), Molotov.

Incomunicación, Vetamadre.

Mejor canción de rock

“Biutiful”, Mon Laferte.

“Bola de fuego”, Chancho En Piedra.

“Creo”, Eruca Sativa.

“Mario Neta”, El Cuarteto de Nos.

“Yo me lo merezco”, Santana con Buika.

Mejor álbum de pop/rock

La que manda, Gina Chávez.

Cabildo y juramento, Conociendo Rusia.

Acabadabra, Juan Galeano.

Pangea, Los Mesoneros.

La conquista del espacio, Fito Páez.

Mejor canción de pop/rock

“Dolerme”, Rosalía.

“La canción de las bestias”, Fito Páez.

“Quiero que me llames”, Conociendo Rusia.

“Quiero vivir”, Draco Rosa.

“Últimas palabras”, Los Mesoneros.

Mejor álbum de música alternativa

Sobrevolando, Cultura Profética.

Disco estimulante, Hello Seahorse!.

2030, Louta.

Miss Colombia, Lido Pimienta.

Ubicación en el tiempo real, Barbi Recanati.

Mejor canción alternativa

“Buenos Aires”, Nathy Peluso.

“Caracoles”, Cultura Profética.

“Carapazón”, Eruca Sativa.

“Chilango Blues”, Mon Laferte.

“En cantos”, iLe y Natalia Lafourcade.

Mejor álbum de salsa

40 Años de power, Luisito Ayala y La Puerto Rican Power.

Tentaciones Vol. 1, Charlie Cruz.

40, Grupo Niche.

Memorias de Navidad, Víctor Manuelle.

Un gallo para la historia, Tito Rojas.

Mejor álbum de cumbia/vallenato

Por el mundo entero, Binomio de Oro.

Sigo cantando al amor (Deluxe), Jorge Celedón y Sergio Luis Rodríguez.

Dale Play, Kvrass.

Voz de mujer, Karen Lizarazo.

Los Cumbia Stars, Los Cumbia Stars.

Mejor álbum de merengue y/o bachata

The Genetics of Bachata, José Manuel Calderón.

Bailando contigo, Manny Cruz.

Los conquistadores, Grupo Manía.

Ahora, Eddy Herrera.

Larimar, Daniel Santacruz.

Mejor álbum tropical tradicional

Este es nuestro changüí, Changüí de Guantánamo.

Pa’lante, Ernesto Fernández.

Ícono, Orquesta Aragón.

Failde con tumbao, Orquesta Failde.

Soy puro teatro - Homenaje a La Lupe, Mariaca Semprún.

Mejor álbum contemporáneo/fusión tropical

Energía para regalar, El Caribefunk.

Mi derriengue, Riccie Oriach.

Mariposas, Omara Portuondo.

Alter ego, Prince Royce.

Cumbiana, Carlos Vives.

Mejor canción tropical

“Búscame”, Kany García y Carlos Vives.

“Canción para Rubén”, Carlos Vives y Rubén Blades.

“Imaginarme sin ti”, Elvis Crespo y Manny Cruz.

“Quédate”, Debi Nova y Pedro Capó.

“Y basta ya”, Pavel Núñez.

Mejor álbum cantautor

Sublime, Alex Cuba.

Reciente (Adelanto), El David Aguilar.

Mesa para dos, Kany García.

3:33, Debi Nova.

Después de todo, Yordano.

Mejor álbum de música ranchera/mariachi

Antología de la música ranchera, Aida Cuevas.

Hecho en México, Alejandro Fernández.

A los 4 Vientos Vol. 1 ‘ranchero’, Eugenia León.

Bailando sones y huapangos con El Mariachi Sol de México de José Hernández, Mariachi Sol de México de José Hernández.

Ayayay!, Christian Nodal.

Mejor álbum de música banda

Te encontré, Banda La Ejecutiva de Mazatlán Sinaloa.

Al rey José Alfredo Jiménez, Banda Lirio.

Playlist, Chiquis.

Labios mentirosos, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho.

Salud por nuestro 25 aniversario, La Séptima Banda.

Mejor álbum de música tejana

Pa´la pista y pa’l pisto, Vol. 1, El Plan.

Live in México, La Mafia.

25th Anniversary Contigo, Jay Pérez and The Band.

Película, Vol. 1, Siggno; “It’s Time”, South Tx Homies.

Mejor álbum de música norteña

De Terán para el mundo, Buyuchek, La Abuela Irma Silva.

Simplemente gracias, Calibre 50.

A los 4 vientos Vol. 2 ‘norteño’, Eugenia León.

La historia continúa, Los Cardenales de Nuevo León.

Los Tigres del Norte at Folsom Prison, Los Tigres del Norte.

Mejor canción regional mexicana

“Ayayay!”, Christian Nodal.

“Caballero”, Alejandro Fernández.

“Dejaré”, Lupita Infante.

“#hashtag”, Siggno.

“Mi religión”, Natalia Lafourcade.

Mejor álbum instrumental

Plays Daniel Figueiredo, Leo Amuedo.

Cartografias, Caetano Brasil.

Sotavento, Compasses.

Festejo, Yamandu Costa con Marcelo Jiran.

Terra, Daniel Minimalia.

Mejor álbum folklórico

A capella, Susana Baca.

Historias cantadas, Gaiteros de Pueblo Santo.

Toño García: el último cacique, Los Gaiteros de San Jacinto.

Quinteto con voz, Quinteto Leopoldo Federico.

Aguije, Tierra Adentro.

Mejor álbum de tango

Contemporary Tango Trilogy, Alejandro Fasanini.

Tango argentino: Gardel y Piazzolla, Jorge Calandrelli.

Fuelle y cuerda, Gustavo Casenave Quartet.

Comme il faut, Pablo Estigarribia, Víctor Lavallén y Horacio Cabarcos.

Tango sacro, Rodolfo Mederos.

Mejor álbum de música flamenca

Quimeras del tiempo. ‘Ilus3’, Ezequiel Benítez.

Tardo antiguo, Antonio Campos.

Vivir, Naike Ponce.

Flamenco sin fronteras, Antonio Rey.

Que suene el cante, Antonio Reyes.

Mejor álbum de jazz latino / jazz

Tradiciones, Afro-Peruvian Jazz Orchestra.

Antidote, Chick Corea & The Spanish Heart Band.

Carib, David Sánchez.

Puertos: Music From International Waters, Emilio Solla Tango Jazz Orchestra.

Sonero: The Music of Ismael Rivera, Miguel Zenón.

Mejor álbum cristiano (en español)

Caminemos con Jesús, Tony Alonso.

Único, Amalfi; Atmósfera, Arthur Callazans.

Soldados, Alex Campos.

¿Quién dijo miedo?, Gilberto Daza.

A la medianoche, Elevation Worship.

Hay más, Hillsong Worship.

Origen y esencia, Jesús Adrián Romero.

Mejor álbum cristiano (en portugués)

Catarse: Lado A, Daniela Araújo.

Reino, Aline Barros.

Profundo, Ministério Mergulhar.

Maria passa à frente, Padre Marcelo Rossi.

Memórias II (ao vivo em Belo Horizonte/2019), Eli Soares.

Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa

N, Ana Vitória.

Enquanto estamos distantes, As Bahias e a Cozinha Mineira.

Apká!, Céu.

Guaia, Marcelo Jeneci.

Eu, Melim con Você.

Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa

Amarelo, Emicida.

Little Electric Chicken Heart, Ana Frango Elétrico.

Letrux aos prantos, Letrux.

Universo do canto falado, Rapadura.

Na mão as flores, Suricato.

Mejor álbum de samba / pagode

Mangueira - A menina dos meus olhos, Maria Bethânia.

Martinho 8.0 - Bandeira da fé: Um concerto pop-clássico (ao vivo), Martinho da Vila.

Samba jazz de raiz, Cláudio Jorge 70, Cláudio Jorge.

Fazendo samba, Moacyr Luz e Samba do Trabalhador.

Mais feliz, Zeca Pagodinho.

Mejor álbum de música popular brasileña

O amor no caos, volumen 2 Zeca Baleiro.

Belo Horizonte, Toninho Horta & Orquestra Fantasma.

Bloco na rua (deluxe), Ney Matogrosso.

Planeta fome, Elza Soares.

Caetano Veloso & Ivan Sacerdote, Caetano Veloso & Ivan Sacerdote.

Mejor álbum de música sertaneja

#Isso é churrasco (ao vivo) (deluxe), Fernando & Sorocaba.

Origens (ao vivo em Sete Lagoas, Brazil / 2019), Paula Fernandes.

Livre - Vol. 1, Lauana Prado.

Churraco do Teló Vol. 2, Michel Teló.

Por mais beijos ao vivo (ao vivo), Zé Neto & Cristiano.

Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa

Veia nordestina, Mariana Aydar.

Aquí está - Se sossegado, Camané & Mário Laginha.

Acaso casa ao vivo, Mariene de Castro e Almério.

Targino sem limites, Targino; Obatalá - Uma homenagem a Mãe Carmen, Grupo Ofa.

Autêntica, Margareth Menezes.

Canción en lengua portuguesa

“A tal canção para lua (microfonado)”, Vitor Kley & Samuel Rosa.

“Abricó-de-Macaco”, João Bosco.

“Amarelo (Sample: Sujeito de Sorte Belchior)”, Emicida con Majur & Pabllo Vitt.

“Libertação”, Elza Soares & BaianaSystem con Virgínia Rodrigues.

“Pardo”, Céu.

Mejor álbum de música latina para niños

Viva la fiesta, Colegio De Música de Medellín.

Paseo lunar, The Lucky Band.

Artistas de profesión, Sophia.

Canta y juega, Tina Kids.

Sonidos que cuentan, Veleta Roja.

Mejor álbum de música clásica

Eternal Gratitude, Paulina Leisring & Domingo Pagliuca.

José António de Almeida Prado: Piano concerto No. 1 - Aurora - Concerto Fribourgeois, Fabio Mechetti, director, Minas Gerais Philharmonic Orchestra & Sonia Rubinsky, solista.

King Mangoberry, Ricardo Lorenz, Michigan State University Wind Symphony, Manuel Alejandro Rangel, maracas & Kevin L. Sedatole, director.

La voz del ave, Eddie Mora.

The Juliet Letters, Elena Rivera y El Cuarteto Latinoamericano.

Mejor obra/composición clásica contemporánea

“Dues peces per a piano”, Joan Magrané.

“Jose Serebrier: variaciones sinfónicas sobre B A C H para piano y orquesta”, José Serebrier.

“Pataruco”, Ricardo Lorenz.

“Sacre”, Carlos Fernando López y José Valentino.

"Sine nomine”, Eddie Mora.

Mejor arreglo

“La flor de la canela”, Lorenzo Ferrero (Afro-Peruvian Jazz Orchestra).

“Te extraño”, Daniel Barón (Dani Barón).

“Asas fechadas”, John Beasley & Maria Mendes (Maria Mendes con Metropole Orkest & John Beasley).

“Bésame mucho”, Ariel García & Carlos Peña (Carlos Peña y su Big Band & Daniela Calvario).

“Guapanguito”, Rosino Serrano (Rosino Serrano & Orquesta Moderna con Gianluca Littera & Alex Mercado).

Mejor diseño de empaque

“Jinetes del apocalipsis”, Víctor Ricardo Aguilera Luna y Daniela Herrera Ramírez (Alejandro de la Garza).

“Lado A”, Lucía Arias, Edgar Guerra & Fabli Soto (Alerta Rocket).

“MSDL - Canciones dentro de canciones”, Vetusta Morla & Pequeño Salto Mortal (Vetusta Morla).

“Salto al color”, Eva Amaral, Xavi Blanco & Charis Tsavis (Amaral).

“Soy puro teatro - Homenaje a La Lupe”, Pedro Fajardo (Mariaca Semprún).

Productor del año

Rafa Arcaute; Eduardo Cabra “Visitante”.

Pablo Díaz-Reixa “El Guincho”.

George Noriega; Andrés Torres y Mauricio Rengifo.

Mejor video musical versión corta

“Saci (remix)”, BaianaSystem & Tropkillaz.

“Rojo”, J Balvin.

“Cubana”, Bivolt.

“Para ya”, Porter.

“TKN”, Rosalía & Travis Scott.

Mejor video musical versión larga