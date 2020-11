Charlize Theron rinde homenaje a Depeche Mode: “Es la banda sonora de mi vida”

La ganadora del Oscar Charlize Theron fue la encargada de presentar a Depeche Mode, que el último fin de semana hizo historia en el rock, en su ingreso al prestigioso Salón de la Fama del Rock. Un homenaje que la banda británica compartió con Whitney Houston.

“Depeche Mode es la banda sonora de mi adolescencia. No estoy bromeando, había literalmente una canción para cada ocasión de mi vida: mi primera cita, la primera vez que salía de Sudáfrica y, por supuesto, la primera vez que me rompieron el corazón. Cuando finalmente pude verlos en vivo hace un par de años, fue como esta épica bofetada en la cara de la nostalgia", empezó la artista.

"Cuando estaba en el show me di cuenta de lo que más me encantaba de su música: celebran a los forasteros. Su música une a personas de todos los ámbitos de la vida y les hace sentir que está bien ser diferente. Eso realmente me impactó al ver los videos en el concierto. Me emocioné hasta las lágrimas. Llegué a casa, se lo conté a mis hijas, y también estaba muy conmovida porque no suelo ir a conciertos de rock a llorar”, continuó.

Fue por la admiración de Theron que la canción “Behind The Wheel” fue incluida en la banda sonora de la película Atomic Blonde.

“Habla del inmenso poder que Depeche Mode ha tenido a lo largo de los años. También es la razón por la que, cuando tuve la oportunidad de elegir algunas canciones para la banda sonora de Atomic Blonde, fueron las primeras en mi lista. No es de extrañar que se estén uniendo a las filas del Salón de la Fama del Rock and Roll. Deberían haber estado allí hace 20 años, si fuera por mí. Pero qué honor tan increíblemente merecido. Gracias, chicos, por ser la banda sonora de mi vida”, finalizó.

