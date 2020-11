Bad Bunny recuerda cuando soñaba con un Lamborghini antes de ser famoso

Bad Bunny es una de las más grandes estrellas latinas en todo el mundo. Sus constantes nominaciones y galardones en importantes eventos que reconocen lo mejor de la música hablan por sí solos. Tal fue el caso de los Billboard 2020 y los Grammy Latinos, donde el popular ‘Conejo malo’ y su música fueron protagonistas.

No obstante, el artista no siempre gozó de la fama y popularidad que ostenta en la actualidad, ya que hace solo cinco años luchaba por sacar adelante su carrera musical. Talento y creatividad le sobraban, pero dinero no.

Por medio de Instagram, el intérprete de “Dakiti” recordó una publicación que había realizado en Twitter en el año 2015, cuando soñaba con tener un lujoso auto. “Mi sueño desde que lo anunciaron hace un par de años. Tengo 300 dólares guardados, me faltan 200.000″, escribió en la descripción de una serie de fotografías suyas al lado de un Lamborghini.

Cinco años después, no solo ha cumplido ese sueño, sino que también posee un Bugatti Chiron de edición limitada que está valorado en 3 millones de dólares, cifra que dista bastante de los 200.000 dólares que anhelaba.

Bad Bunny también compartió la imagen de su actual auto de color negro para demostrar a sus seguidores que con mucho esfuerzo y perseverancia pudo hacer realidad sus sueños.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.