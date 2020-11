“Amor a primera vista” de Deyvis Orosco triunfa en Spotify

A fines de octubre, Deyvis Orosco superó el millón y medio de vistas en YouTube con “Amor a primera vista”. Pocas semanas después, el cantante de cumbia sumó otro logro en su carrera.

El nuevo tema, en el cual también participan la agrupación Corazón Serrano y el chico reality Jota Benz, se ha convertido en todo un éxito, ya que no solo se ha vuelto popular en YouTube o TikTok, sino también en Spotify.

Resulta que “Amor a primera vista” de Deyvis Orosco le está dando grandes satisfacciones y ahora se encuentra en el puesto 9 de las canciones más virales de la conocida plataforma musical.

El cantante se mostró muy emocionado este nuevo reconocimiento a su arduo trabajo.

“Estoy sorprendido y muy feliz de que esta canción haya conquistado al público en tan poco tiempo, sabía que iba a ser un éxito desde que la elegí y esto demuestra que no me equivoqué. Esto me incentiva a seguir trabajando con más entusiasmo, sé que vivimos tiempos difíciles, pero la cumbia no debe parar”, comentó Deyvis Orosco en un comunicado.

La versión de “Amor a primera vista” apunta a convertirse en todo un fenómeno de la cumbia peruana. El videoclip de la canción en menos de un mes ya tiene más de dos millones de reproducciones en YouTube y el reto challenge generado en TikTok se ha convertido en todo un éxito.

No hay duda que este es el año más inolvidable de Deyvis Orosco, no solo le va bien en la música sino que sentimentalmente hace poco dio un paso importante al comprometerse formalmente con su novia Cassandra Sánchez.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.