Rodolfo Carrión tras alejarse de la TV: “Es muy doloroso que, por estas circunstancias, no puedas seguir trabajando”

Alejado de El wasap de JB por encontrarse dentro de la población de riesgo por la COVID-19, Rodolfo Carrión no pierde la comunicación con sus compañeros del programa de Jorge Benavides.

Así lo reveló el recordado ‘Felpudini’ en conversación con el diario La República. El actor cómico, quien está pronto a cumplir 50 años de carrera artística, dijo sentirse con mucha vitalidad, esperando el fin de la pandemia para volver a las pantallas.

Durante la charla, recordó anécdotas con otros destacados humoristas. También expresó su lamento por no poder estar al lado de Carlos Vílchez, Danny Rosales, ‘Dayanita’, Gabriela Serpa, Fátima Segovia, y el resto del elenco del programa humorístico.

¿Cómo está pasando estos días, ahora que está alejado de El wasap de JB?

Realmente es una pena porque, tú sabes, un actor ama lo que hace. Es muy doloroso que, por estas circunstancias, no puedas seguir trabajando . El actor también tiene necesidades. Tengo una envidia sana por todos mis compañeros.

¿Habrá alguna forma de verlo en las pantallas? ¿Han buscado soluciones con Jorge Benavides?

Lo conversamos mucho. Pero el tema es que, al hacer el trabajo por Zoom y ellos estando en vivo, ralentiza el ritmo del espectáculo. No es viable. Pero siempre estamos en contacto. Estoy agradecido con Jorge (Benavides) porque en el programa todo el mundo me quiere. Los extraño muchísimo...

Está pronto a cumplir 50 años de carrera artística…

Así es. Yo me inicié en 72 haciendo teatro. A la fecha tengo ya 49 años de carrera artística.

Usted formó parte del grupo de teatro Histrión, a la que llamó en una ocasión “la fábrica de actores más grande de Perú” ¿A quiénes recuerda de estos artistas?

Todos, a pesar de que ya se han ido de este planeta, están en mi corazón. Carlos, Pepe y Mario Velásquez ‘Achicoria’, el gran maestro de maestros Ernesto Ráez Mendiola, Carlos Gassols, entre otros. A todos los llevo en mi corazón.

En retrospectiva, ¿Cómo ves ese contraste con la comicidad de antes, como en Risas y salsa, con los de ahora?

El planteamiento de Risas y salsa era básicamente de actores comediantes, donde los personajes los descubrías, los ibas creando. Y después, la imitación era una parte pequeña. Pero por el devenir del tiempo, la imitación se hizo sólida. Mis respetos y admiración porque hay gente buenísima para eso. Pero la diferencia básica es que Risas y salsa, fundamentalmente, estaba basada en comedias tipos sketch.

Ahora no ha visto algo parecido...

Hay actores e imitadores que lo manejan muy bien, como Jorge Benavides. Él puede desarrollarse tanto en un sketch como en la imitación. Yo creo que todos los aportes de Risas y salsa están incluidos en los programas cómicos actuales.

¿Cree que se han perdido las ideas en llevar una buena historia en los sketchs?

Todo movimiento cultural y artístico está basado de acuerdo a la coyuntura política y social. Lo más importante ahora es destacar lo que pasa en los noticieros. Antes el libretista armaba el espectáculo. Ahora lo hace el periódico. Estamos más ligados a eso.

¿No le incomoda que le recuerden más como ‘Felpudini’? ¿Qué significó para usted ese personaje?

El personaje ‘Felpudini’ es uno de los muchos que hice. Por la coyuntura tuvo mucha popularidad y quedó perennemente en los hogares. Es una tremenda felicidad el haber hecho este personaje. También te digo que fue una cárcel. Ha sido difícil desligarse de él. Una cosa buena, a veces, trae algo complicado.

¿A quién consideraba ser un grande de la comicidad antes y quién puede ser un digno representante ahora?

Ahora el más destacado, y no porque esté trabajando con él, es Jorge Benavides. Es quien ha desarrollado más sus imitaciones con su capacidad de comediante.

¿Y en las épocas de Risas y salsa?

Indudablemente, Adolfo Chuiman. Pero te digo lo que le dio toda esa capacidad fue Histrión. Porque conjuntamente hemos hecho 10 años de teatro continuo. ‘Enrique IV’, ‘La cocina de los ángeles’, ‘Orquesta de señoritas’, etc. Estuvimos un año de cartelera continua. Él es el comediante más trascendental.

¿No piensa dejar la televisión y los escenarios, pese a la pandemia?

El actor muere en el escenario, no hay otra posibilidad. Tengo casi 50 años de carrera, nunca en la vida hice otro oficio. No me veo en otro sitio si no es en el escenario. Hasta donde las fuerzas me dé. Este ‘pechito’ aún respira fuerte.

