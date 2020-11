Ricardo Arjona tuvo un romance con Alicia Machado y le dedicó dos canciones

Alicia Machado sorprendió con sus declaraciones en el programa Tu night con Omar Chaparro de Estrella TV. La Miss Venezuela 1995 reveló que sostuvo un romance de nueve años con Ricardo Arjona.

A pesar de su reticencia a brindar detalles, dejó entrever que su relación con el cantante y compositor guatemalteco se produjo cuando este todavía estaba casado con Leslie Torres, de la que finalmente se separó en 2002 en medio de un escándalo de acusaciones mutuas.

No obstante, la información soltada por la Miss Universo 1996 fue ampliada por el programa de YouTube Chisme no like de Javier Ceriani y Elisa Beristain.

La presentadora mexicana, amiga íntima de modelo venezolana, afirmó que ella sirvió de inspiración para que Ricardo Arjona escribiera dos de sus canciones más exitosas: “Desnuda” y “Santo Pecado”.

El primer tema lanzado en 1998 como parte del álbum Sin daños a terceros, podría hacer referencia en su letra a la polémica que enfrentó Alicia Machado con Donald Trump, dueño del Miss Universo en aquella época y ahora saliente presidente de Estados Unidos.

El magnate americano había llamado “gorda” a la reina de belleza y le exigía que hiciese ejercicio para las fotografías.

Elisa Beristain también afirmó que Alicia Machado fue abandonada por Ricardo Arjona, luego de que este conociera a la modelo venezolana Deisy Arvelo, su actual esposa.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.