Muere Alex Trebek, presentador de ‘Jeopardy!’, a los 80 años

Alex Trebek, uno de los rostros más conocidos de la televisión estadounidense, falleció a los 80 años la mañana de este domingo 8 de noviembre, luego de casi un año y medio de haber sido diagnosticado con cáncer de páncreas en estado 4, según informaron los medios locales.

El conductor de TV anunció su enfermedad en marzo del 2019 a través de las redes sociales del programa ‘Jeopardy!’, donde publicó un mensaje en el cual admitía que su diagnóstico no era muy alentador, sin embargo, aseguró que seguiría al frente de ese espacio mientras trataba el mal que lo aquejaba.

“Es con tristeza que ‘Jeopardy!’ comparte que Alex Trebek murió pacíficamente en casa a primera hora de la mañana, rodeado de familia y amigos”, dijo a los medios este domingo un portavoz del programa.

El conductor estuvo al frente de ‘Jeopardy!’, un programa de conocimientos, desde su debut en la televisión en 1984, y tras 8.000 capítulos, tenía el récord mundial del mayor número de episodios de un concurso televisivo presentado por el mismo anfitrión.

El último setiembre, el show celebró 36 años de estreno, y Trebek publicó un libro de sus memorias, “The answer is....: reflections of my life” (La respuesta es...: reflexiones de mi vida) en julio.

La única vez que otra persona presentó un episodio de ‘Jeopardy!’ fue cuando intercambió su papel con el anfitrión de Wheel of fortune (La ruleta de la fortuna), Pat Sajak, como parte de una broma el día de los Santos Inocentes, que en EE. UU. se celebra en abril, según indica la agencia EFE.

