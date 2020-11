Magaly Solier: “Soy una actriz y una mujer campesina”

Para Magaly Solier no hay un año sin leer guiones. Estrenó Lina de Lima el año pasado en Toronto, Vivir ilesos en Perú y durante la pandemia dos de sus películas continúan en festivales. En Sao Paulo, se estrenó La santa de lo imposible, su primera película en Hollywood. Nos contesta desde Ayacucho, se mudó a cinco horas de su natal Huanta, vive con su actual esposo y sus tres hijos. La señal de teléfono no es buena, busca un lugar mientras enseña a caminar a su bebé de un año y dos meses. “Me estoy repartiendo en varias Magalys: Magaly la cocinera, la lavandera, la artista, la campesina”.

Once años después de subir al escenario del Festival de Berlín para recoger el Oso de Oro por La teta asustada y cantar en quechua, Magaly sostiene que no se siente estrella ni la actriz más representativa de Perú, tal como la presenta la prensa internacional. “Yo soy una actriz humilde. Soy una mujer campesina. Posiblemente haya nacido con esa capacidad de paciencia para el arte, pero hay muchas actrices y muy valiosas, más que yo (sonríe)”.

La santa de lo imposible, una película sobre latinos indocumentados en New York de la era Trump, la filmó cuando estaba embarazada y propuso algunas escenas. La primera vez que se comunicó con el director Marc Wilkins fue hace seis años. ‘Raffaella’ habla inglés con dificultad, trabaja en un restaurante y cuida de sus dos hijos adolescentes. “Es una historia que nos toca a todos, todos somos inmigrantes. Por experiencia propia, si decides algo, hazlo bien, piensa en el futuro de tus hijos”.

Lina de Lima podría ser la precandidata de Chile al Óscar. La actriz peruana es la protagonista y tiene créditos del soundtrack en español y quechua. “He hecho las canciones conjuntamente. Se trabaja mucho para lograr que cuaje. Tienes que atender el guion, estar atento. Estar escena por escena, igual que un bebé”, agrega Magaly, quien antes ha dejado claro que le interesa escribir y la dirección.

“Denunciar quiere decir: o bien te salvas o te matan”

Se han cometido 100 feminicidios en lo que va del año. “Para (parar) eso está la Constitución, pero lamentablemente no se respeta...”, nos dice mientras atiende a su bebé y lo separa del celular. “Perdóname. Esto es gravísimo. ¡Imagínate! ¡Qué será al finalizar la pandemia!”. Ella recurrió a las autoridades en el 2017, pero tuvo que sufrir la falta de celeridad. “El Estado tiene que darles cobijo y protección a esas (mujeres) valientes porque no es fácil, no es que voy a denunciar y ya está, tiene consecuencias. Denunciar quiere decir a la vez: o bien te salvas o bien te matan. Si denuncias te tienen que proteger, te tienen que ayudar en todo sentido: en lo psicológico, en casa, alimentación, que te den un trabajo, que te cuiden. Pero eso no pasa. Aquí la que denuncia tiene que cuidarse sola... A veces ni duermes. Yo sé lo que es denunciar”.

Cuestiona además las opiniones machistas que culpan a la víctima por la ropa que usaba o por su comportamiento. “Personas con ese pensamiento ¿para qué sirven? ¿Para fregar al Perú? Por eso tenemos que trabajar muchísimo por la educación, muchísimo en la familia. Podrás castigarlos, pero eso nace y se educa desde el vientre. Lo primero que les enseño a mis hijos es que sean responsables. Ellos por ley saben lo que tienen que hacer, los he educado con igualdad. No tiene nada de malo ayudar a su hermano, lavar su ropa, ayudarle a ordenar su cuarto o ayudar a su mamá”.

Esta vez la actriz que fue elegida Artista por la Paz de la Unesco prefiere no hablar de política. Responde que grabó un comercial para un conocido banco sin saber que este había aportado a la campaña de un partido con el que no comulga, y que está más inmersa en la “enorme responsabilidad” de cuidarse del COVID-19 y en ayudar a sus hijos con sus clases. “Me han propuesto (postular), pero les he dicho de acá a 70 años (sonríe). Es que primero tengo que tener mis estudios superiores. Me tendrían que preparar en Ciencias Políticas, ahí puedo… quizá. No te puedes lanzar e improvisar, esa es mi humilde opinión. Y también los electores, ¡hay que prepararse! Desde que tengo mi DNI soy la que paga la multa, pero cuando vea a un político al que le creo, iré a votar, con el sombrero en alto”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.