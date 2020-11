Kim Kardashian llamó la atención en las más recientes elecciones en Estados Unidos donde se conoció a su nuevo presidente, vicepresidente y miembros de otras entidades públicas.

La celebridad estuvo en la mira de todos, ya que su esposo Kanye West intentó postular para ser el mandatario, pero solo logró un cupo para pelear por la vicepresidencia.

Además, el rapero causó controversia al señalar que votó por sí mismo. “Hoy voté por primera vez en mi vida por el presidente de los Estados Unidos, y es por alguien en quien realmente confío... en mí”, escribió el músico en Instagram.

El sábado 7 de noviembre se dio a conocer que Joe Biden ganó en un reñido conteo a Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Kim Kardashian retuiteó las publicaciones tanto de Biden como el de la primera vicepresidenta mujer Kamala Harris.

Esta acción llamó mucho la atención de los seguidores de la estrella de Keeping up with the Kardashians, pues en ningún momento se pronunció o publicó algo directamente sobre la derrota de Kanye West.

Asimismo, a través de sus historias de Instagram, Kim Kardashian compartió videos del triunfo de Joe Biden y Kamara Harris.

La celebridad fue en un inicio señalada como seguidora republicana, ya que acudió a varios eventos de Donald Trump. Sin embargo, es importante recalcar que Kim tuvo cercanía con el presidente de los Estados Unidos y fue hasta la Casa Blanca para pedir la liberación de una mujer que fue condenada con una sentencia injusta.

