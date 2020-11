Kendall y Kylie Jenner se reconciliaron tras fuerte pelea [VIDEO]

Kendall y Kylie Jenner se reconciliaron luego de protagonizar una fuerte pelea, nunca antes vista entre ambas, en uno de los capítulos de Keeping up with the Kardashians.

La gresca entre la influencer y la modelo empezó cuando la primera no le quiso prestar un vestido para una reunión. Luego de una pequeña discusión, toda la familia Kardashian fue a cenar, pero a la salida, las jovencitas se agarraron a golpes.

Tras casi un mes de ese penoso episodio, Kylie Jenner dio el primer paso para reconciliarse con su hermana mayor con una fotografía de ambas.

“¿No estamos peleadas?”, comentó Kendall Jenner. “Sí, pero mi pecho sale muy bonito en la foto”, bromeó Kylie. Gracias a esta pequeña interacción, ambas celebridades se volvieron a hablar.

En el más reciente capítulo de Keeping up with the Kardashians, el cual solo se transmite en Estados Unidos, Kendall Jenner dio más detalles de la reconciliación.

“Solo quería decirte que pienso que se nos fue un poco de las manos, creo que hemos tenido mala comunicación. Nunca haría nada que pudiera hacerte daño, nunca debimos llegar a ese punto”, reconoció Kylie Jenner.

“Kylie y yo nunca hemos estado tanto tiempo sin hablarnos. Normalmente lo hacemos cada día así que me alegro de que esto haya acabado. Podemos pelearnos y decirnos cosas feas, pero al final somos hermanas y nos queremos mucho”, explicó Kendall Jenner.

Asimismo, la menor del clan Kardashian y madre de Stormi reconoció que la pasó mal tras la pelea con su hermana.

“Estoy muy feliz de que Kendall y yo hayamos puesto punto y final a la pelea. Se nos fue de las manos, yo quiero mucho a mi hermana. No era necesario estar tanto sin hablarnos”, manifestó.

