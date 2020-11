Los hijos de José José, Marysol, José Joel y Sara Sosa, estuvieron enfrascados en un conflicto desde la muerte del cantante , ocurrida el 28 de setiembre de 2019, y tuvieron desacuerdos en aspectos tales como el entierro de su padre y el testamento que este dejara.

Este viernes, José Joel y Marysol informaron a los medios de comunicación mexicanos sobre el hallazgo de este último documento, aunque no mencionaron que Sara Sosa estuviese incluida en la última voluntad del “Príncipe de la Canción”.

En conversación con el programa “De Primera Mano”, Laura Nuñez, ex representante legal de José José, confirmó la aparición del testamento y detalló que Anel Noreña, madre de José Joel y Marysol, fue designada como la heredera universal del cantante en dicho documento.

Nuñez no descartó que Sara Sosa, de 25 años, estuviese entre los herederos. “Yo fui como acompañante pero no leí el testamento y en la sucesión lo único que se dijo es que era la señora Anel la albacea, no se mencionó a ningún otro heredero, así que desconozco si está Sara o no está”, manifestó.

Gustavo Adolfo Infante, periodista de “De Primera Mano”, informó que el “Príncipe de la Canción” dejó como patrimonio dos propiedades en Florida (Estados Unidos) y todas las regalías de sus canciones. Asimismo, de acuerdo con Celebrity Networth, una investigación reveló que la fortuna del cantante asciende a 5 millones de dólares .

José Joel y Marysol presentaron ante un juzgado el testamento encontrado por sus abogados. El diario El Universal señala que los hijos deberán enfrentar cuatro procesos para que se apruebe la validez del documento. La siguiente cita será en enero, dado el retraso que la pandemia ha ocasionado en los trámites.