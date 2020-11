Daniel Muñoz de Baratta, el exmilitar que introdujo el ‘sketch’ en la TV peruana

Daniel Muñoz de Baratta es considerado uno de los primeros y grandes animadores de la televisión peruana. El multifacético excapitán del ejército peruano se retiró para iniciar su carrera como guionista.

En 1959 produjo el programa “El Muñoz de Baratta Show”, que se transmitía en el canal 4 y 2, en esa época, los sábados y domingos durante el horario estelar.

Junto a su hermano Hugo, dirigían esta empresa. Daniel se encargaba de los libretos. Viajaba frecuentemente a Buenos Aires para traer ideas de los espacios cómicos argentinos (así como estrellas y vedettes), que fueron la base de la comicidad peruana.

En esa época no llegaba el videotape al país, por lo que no se tiene registros del programa humorístico. Además las actuaciones debían generar risas instantáneas, no tener fallas y manejar la improvisación.

Allí, realizaban ‘sketch’ donde parodiaban personajes políticos, del espectáculo, figuras del arte como la literatura. Fueron de los primeros en realizar la autoparodia televisiva, haciendo burlas de otros espacios de TV y conductores.

“El Muñoz de Baratta Show”

Entre los ‘sketch’ que realizaron se encontraban El hombre Philips nunca muere y El concurso de los gordos (“su peso en soles”). Era un formato para todos los gustos.

En este programa pasaron grandes artistas como Bienvenido Granda, Norma Marini y Mabel Duclós. Así también, fue el debut de actores como Cuchita Salazar, Trini Cámera, Néstor Quinteros, Milita Brandon, Antonio Salim (recordado por su papel de ‘El jefecito’), entre otros.

El espacio televisivo duró solo dos temporadas. Daniel Muñoz de Baratta falleció muy tempranamente el 7 de marzo de 1963.

Uno de los afiches del programa de Muñoz de Baratta. Foto: ArkivPerú

