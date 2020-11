Anel Noreña es nombrada la hereda universal de Juan Gabriel

Tras la muerte del cantante mexicano Juan Gabriel el 28 de septiembre de 2019, hubo desavenencias entre sus tres hijos, quienes no pudieron ponerse de acuerdo sobre el entierro del artista.

Su testamento también fue motivo de conflictos, pero recientemente se supo que ya apareció. Los dos hijos mayores del cantante, José Joel y Marysol, explicaron que encontraron la última palabra de su padre, pero no mencionaron que la otra hija del artista, Sara Sosa, estuviera incluida en el testamento.

Los involucrados fueron al juzgado y presentaron el testamento hallado por sus abogados. La exrepresentante de ‘El Príncipe de la Canción’, Laura Núñez, confirmó la existencia del documento, pero no descartó que la joven de 25 años también esté incluida.

“Yo fui como acompañante pero no leí el testamento y, en la sucesión, lo único que se dijo es que era la señora Anel la albacea, no se mencionó a ningún otro heredero, así que desconozco si está Sara o no está”, dijo Núñez.

De esta manera, Anel Noreña se convierte en la heredera universal del patrimonio de Juan Gabriel, lo que incluye dos propiedades en Florida, Estados Unidos, y las regalías de sus canciones. La información también fue confirmada por el periodista Gustavo Adofo Infante en el programa De Primera Mano, donde aseguró que la exesposa del artista es la única beneficiaria.

Sin embargo, la familia todavía tiene que enfrentar cuatro procesos para probar la validez del testamento, los cuales avanzan lento debido a la pandemia.