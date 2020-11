Yiddá Eslava: “Trabajando con un hijo en brazos y el otro en la pierna”

View this post on Instagram

Hoy Maro cumple una semana con nosotros ❤️ Así con ojeras, mi pijama con leche, pero con mucha unión y felicidad... a nosotros no nos gusta vender humo y decir “todo es perfecto y maravilloso” porque no lo es... ja ja ja es tedioso, cansador y difícil, pero el sentimiento por la familia es tan fuerte, que te amaneces, respiras y avanzas, yo veo la sonrisa de Tomás y me derrito, veo a mi esposo @julianzucchi con Maro en brazos y me enamoro más... Hoy estaba trabajando con un hijo en brazos y el otro en la pierna (con mi Juli nos turnamos con hijo cada uno, pero hoy andaban con Mamitis 😍) Y SOY MUY FELIZ ❤️ Mi familia son todo lo que imaginé... ¿Y tú familia es todo lo que soñaste?