Sandra Muente: “Mi valor como persona y artista va más allá de mi peso”

La cantante Sandra Muente recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una extensa reflexión sobre los conceptos establecidos en torno al peso que ‘deben’ tener las mujeres.

“Nos hemos enfocado en ‘ser perfectos’ y ‘calzar en un estereotipo’ en lugar de ‘ser personas saludables’. Y es duro darte cuenta de eso. Pero es peligroso promover cualquier estilo de vida que atente contra nuestra salud física, mental y emocional”, escribió la artista de 29 años.

Seguidamente, Sandra Muente se refirió a las críticas negativas que recibe en torno a su figura, desde que se convirtió en un personaje público.

“Vengo recibiendo comentarios superfeos acerca de ‘mi peso’ hace muchísimo tiempo. (…) Las críticas de gente mal intencionada o mal educada son el pan de cada día. Sin embargo, siempre he sabido que mi valor como persona y como artista va mucho más allá de mi peso”.

No obstante, la intérprete de “Mi piel” y “Un día más” reconoce que “se ha descuidado un poco”.

“Entre mis desórdenes hormonales, la ansiedad de esos desórdenes y algunos factores emociones que no sabía canalizar y mi lucha por demostrar que ‘el físico no importa’ he llegado a un punto en el que debo realizar ajustes”. En ese sentido, Sandra Muente anuncia que se está preparando físicamente para poder ser mamá en el futuro y llevar una gestación sin complicaciones.

“Quiero sentirme más ligera, más despierta, llena de energía, quiero ser mamá (eventualmente) y que mis hormonas y mi cuerpo estén listas para recibir al bebecito en un espacio sano. Quiero sentirme cómoda con mi cuerpo al hacer ejercicio sin sentir dolores. Quiero que estas sean mis motivaciones”.

“No se trata de ‘ser flaca para la foto de Instagram’, se trata de ser saludable para la vida real”, asegura. Por otro lado, aconseja a sus fanáticos: “Nada de lo que diga la gente agresiva debe importarte. Piensa en tus motivaciones y ama tu cuerpo, tu alma y tu mente”.

