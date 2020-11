Sandra Muente: “Mi valor como persona y artista va más allá de mi peso”

View this post on Instagram

El número que ves en la balanza, no define tu valor como persona. 💛 Hoy, mi health coach puso esta frase en sus insta stories y pensé en la importancia de estas palabras para tantas personas que nos hemos sentido mal por aumentar de peso en situaciones de estrés, de ansiedad, de depresión o simplemente porque si. Nos hemos enfocado en "ser perfectos" y "calzar en un estereotipo" en lugar de "ser personas saludables" Y es duro darte cuenta de eso. Pero es peligroso promover cualquier estilo de vida que atente contra nuestra salud física, mental y emocional. Yo por ejemplo vengo recibiendo comentarios super feos acerca de "mi peso" hace muchísimo tiempo. Y bueno, esto se debe a que por momentos estoy un poco más expuesta a la opinión pública y las críticas de gente mal intencionada o mal educada son el pan de cada día. Sin embargo, siempre he sabido que mi valor como persona y como artista va mucho más allá de mi peso. 🏆💛 Amo el cuerpo que habito, pero lo he descuidado un poco. Entre mis desórdenes hormonales, la ansiedad de esos desórdenes y algunos factores emociones que no sabía canalizar y mi lucha por demostrar que "el físico no importa" he llegado a un punto en el que debo realizar ajustes. Por eso estoy llevando a cabo este proceso de health coaching con @bien.conmigo 💛 porque vienen tiempos de educarse, de llevar una vida saludable, de cambiar algunas cosas y pasar por procesos definitivos de cambio por salud para cumplir objetivos de vida. Ya les iré contando. Quiero sentirme más ligera, más despierta, llena de energía, quiero ser mamá (eventualmente) y que mis hormonas y mi cuerpo estén listos para recibir a bebecit@ en un espacio sano. Quiero sentirme cómoda con mi cuerpo al hacer ejercicio sin sentir dolores. Quiero que estas sean mis motivaciones. No se trata de "ser flaca para la foto de instagram" se trata se ser saludable para la vida real. 💛 Por cierto. Nada de lo que diga la gente agresiva, debe importarte. Piensa en tus motivaciones y ama tu cuerpo, tu alma y tu mente. Quien se ama, se cuida y busca sentirse mejor. No te encasilles en nada. No tienes que hacerlo. Busca tu salud y tu felicidad. Encuentra tu motivación💛🌻