Nicola Porcella reaparece en Estás en todas y cuenta su experiencia en México

Nicola Porcella regresó al set de Estás en todas, programa que condujo hace varios años cuando debutó como presentador de televisión.

Tras una larga ausencia en América TV, el ex chico reality se reencontró en vivo con ‘Choca’ Mandros y Natalie Vértiz, quienes le dieron la bienvenida.

“Llegó el momento de presentar con emoción, solo porque el productor nos está obligando, desde Televisa el señor Nicola Porcella”, expresó Choca de forma sarcástica.

El modelo peruano contó parte de su experiencia en México, país a donde viajó para trabajar en el reality Guerreros 2020, la versión mexicana de Esto es Guerra, de Televisa.

Según Nicola Porcella, la famosa actriz Andrea Legarreta le dio un emotivo mensaje antes de que él partiera del canal de grandes estrellas.

“La última semana que voy, Magda me llama, y Andrea me dice: ‘¿Te puedo abrazar? Te felicito, porque no ganaste la final, no ganaste el premio, pero te ganaste a México’... Yo estaba en shock”, reveló Nicola Porcella.

Fuentes del diario El Popular afirmaron que Nicola Porcella sería el nuevo conductor de Estás en todas. Por su parte, ‘Choca’ Mandros no descartó los rumores, pero durante el magazine llamó ‘invitado’ al modelo peruano.

