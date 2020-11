Miley Cyrus se une a Stevie Nicks en remix del tema “Midnight Sky/Edge of Seventeen” [VIDEO]

Miley Cyrus y Stevie Nicks unieron sus voces en el remix “Midnight Sky/Edge of Seventeen”, tema que mezcla las canciones “Midnight Sky”, de la exestrella de Disney, y “Edge of Seventeen”, de la vocalista de Fleetwood Mac.

La idea de la colaboración entre Cyrus y Nicks surgió desde octubre, cuando la intérprete de Hanna Montana publicó su original versión de “Edge of Seventeen”.

La artista de 27 años aprovechó el periodo de cuarentena para continuar conquistando con su talento, ya que ha compartido covers de distintos grupos como “Zombie” de The Cranberries, “Why’d you only call me when you’re high” de Artic Monkeys o Gimme More de la ‘Reina del pop’ Britney Spears.

A principios de este 2020, la voz detrás de “Wrecking Ball” contó cómo obtuvo la aprobación de Stevie para trabajar su icónico tema. “Le envié la canción y le dije: ‘tengo una melodía alternativa si no quieres que le rinda tributo a tu grandeza y a lo mucho que me has inspirado’”, reveló.

Por otro lado, Miley Cyrus anunció que el próximo 27 de noviembre saldrá a la luz su nuevo disco titulado Plastic Hearts, que tendrá como tema principal el remix elaborado con Stevie Nicks, quien es miembro del salón de la fama del rock and roll desde 1998.

