Miley Cyrus anuncia fecha de lanzamiento de su nuevo disco Plastic Hearts

A diferencia de algunos artistas que se dieron un descanso durante la cuarentena obligatoria, Miley Cyrus decidió aprovechar el periodo de confinamiento para seguir trabajando en su carrera musical y durante los últimos meses ha sorprendido a sus fans publicando covers de icónicos temas de rock, como “Why’d you only call me when you’re high” de Arctic Monkeys, “Zombie” de The Cranberries, o “Gimme More” de la ‘Princesa del pop’, Britney Spears.

La ex chica Disney ha hecho coincidir el lanzamiento del remix “Midnight Sky/Edge of Seventeen” que trabajó con la famosa vocalista de la banda Fleetwood Mac, Stevie Nicks, con el anuncio de su nuevo disco Plastic Hearts, trabajo musical que verá la luz el próximo 27 de noviembre.

Miley Cyrus contó cómo contactó a la cantante a principios de este 2020 para solicitar su permiso de utilizar la melodía del tema “Edge of Seventeen” e incluirlo en “'Midnight Sky”. “Le envié la canción y le dije: ‘tengo una melodía alternativa si no quieres que le rinda tributo a tu grandeza y a lo mucho que me has inspirado’”, narró.

Como resultado, ambas estrellas terminaron realizando la colaboración que fue estrenada el último viernes 6 de noviembre y tiene encantados a los seguidores de las artistas, por lo que el nombre de Miley Cyrus se volvió tendencia en las redes sociales.

