Laura Pausini elige a peruano para cantar en la batalla final de La Voz España

El representante peruano sigue cultivando éxitos durante su participación en el reality La Voz España. Luis Ángel Vizcarra impresionó a los coaches del programa y logró destacar en uno de sus enfrentamientos contra otros cantantes.

El novel intérprete fue elegido por Laura Pausini y Carlos Rivera para ser quien lidere su equipo, a pesar de ser uno de los más jóvenes del grupo.

Interpretando la canción “Mi historia entre tus dedos” de Gianluca Grignani, el peruano pudo enamorar con su voz a todo el panel de entrenadores.

Alejandro Sanz, Sebastian Yatra y Tini Stoessel, quienes también se encontraban presentes, no pudieron evitar mostrarse cautivados con la actuación de Luis Ángel Vizcarra en La Voz España y le otorgaron una ovación de pie.

La familia del muchacho aplaudió y vitoreó desde la tribuna. “Excelente”, dijo su madre cuando le preguntaron su opinión sobre la performance de su hijo en la noche.

La ‘coach’ Laura Pausini destacó el estilo del joven cantante e indicó que, a pesar de su poca experiencia sobre un escenario, la dejó impactada.

“Es muy joven, tiene 21 años. Me parece tan romántico que cante de esta manera. Es tímido pero esa melancolía que pone en la voz a mí me fascina. Es una persona que todavía no ha estado en otros concursos y no se dedica a eso”, dijo la intérprete italiana.

Por su parte, Carlos Rivera habló sobre las ganas del participante por superarse sobre el escenario y mejor su actuación: “Tienes la inocencia y humildad para recibir la información que tú necesitas... Estas aquí con esas ganas de aprender, de crecer”,

La presentación de Luis Ángel Vizcarra le permitió al joven peruano ganar su lugar en la Batalla Final de La Voz España.

