Hijo de Eddie Van Halen le dedica emotivo mensaje a un mes de su muerte

El único hijo de Eddie Van Halen recordó con tristeza la muerte del rockero y le dedicó un conmovedor mensaje en redes sociales. Wolfgang conmemoró el primer mes de fallecimiento de su padre y compartió una fotografía junto al legendario guitarrista.

El líder de la mítica banda Van Halen perdió la vida el 6 de octubre en un hospital de Santa Mónica. Tenía 65 años y llevaba más de dos décadas luchando contra un cáncer de garganta que finalmente se extendió a su cerebro.

“No pasa un segundo en el que no estés en mi mente. Extraño hablar contigo, extraño reír contigo, extraño escuchar música contigo, extraño hacer música contigo, extraño todo. Te amo mucho, pa. Es muy difícil estar aquí sin ti”, escribió el músico de 29 años en su cuenta de Twitter.

La publicación generó un gran número de reacciones y comentarios. Miles de fans de Eddie Van Halen enviaron condolencias al deudo y expresaron con palabras lo que el recordado guitarrista significó para la industria del rock.

“La música de tu padre fue el soundtrack de la vida de muchas personas... Pudimos notar que él te amó con todo su corazón”, “No puedo imaginar tu dolor. Utiliza la muerte de tu padre como fuerza para continuar, él te guiará”, fueron algunos de los mensajes que se pueden leer en la plataforma.

Wolfgang fue el único descendiente de Eddie Van Halen y, siendo tan solo un adolescente, se unió a la agrupación de rock en reemplazo del bajista Michael Anthony. Ambos siempre demostraron su conexión sobre los escenarios y fuera de ellos.

1 month.



Not a second goes by where you’re not on my mind.



I miss talking with you.

I miss laughing with you.

I miss listening to music with you.

I miss making music with you.

I just miss everything.



I love you so much, Pop.



It’s really hard being here without you. pic.twitter.com/U2taNK255h