Gian Marco Zignago: “La crisis es un motivo para darnos cuenta de lo que necesitamos como país”

Gian Marco Zignago está preparando un concierto que será transmitido desde un hotel limeño el 21 de noviembre. Este año tuvo que cancelar la celebración de sus tres décadas en la música, pero grabó un disco en confinamiento y esta semana firmó para el gigante Warner Chappell.

“La canción (‘Empezar de nuevo’) tiene un significado literal”, nos dijo ayer por teléfono y sostiene que en la pandemia se ha hecho “más música que en otra época”. La cuarentena la pasó en Los Ángeles, junto a su familia. “Siento que lo que más he agradecido en este tiempo es estar vivo. Si somos conscientes de eso luego de haber visto ataúdes, muertes y todo el pánico… dices: ‘estoy sobreviviendo una pandemia’, no es que te enteraste de que hay una guerra en Somalia”.

‘Prefiero vivir sin ti’ tiene un tono de melancolía y blues. ¿Se coló el panorama en el proceso creativo?

No. Yo no escribo nada más que de amor y desamor (sonríe), salvo algunas canciones que hablan un poco de lo humanos que somos. La pandemia no me afectó en el hecho de hacer canciones, al contrario, he seguido trabajando porque no he dejado que el encierro me convierta, que me afecte tanto emocionalmente. Gracias a Dios la música es mi chamba, pero también es mi bálsamo.

Desde fuera, ¿cómo has visto esta crisis?

Lo que queda es cuidarnos y reestructurarnos. En todos sitios se cuecen habas. Sí, me da pena que seamos un país tan rico en tantas cosas y nos pase esto. Tampoco es nuestra culpa (ríe). Es un buen motivo para darnos cuenta qué necesitamos como país.

Los artistas locales han dicho que el sector ha sido como “la última rueda del coche”. ¿Coincides?

Ah, pero por supuesto. Ser político debe ser bien j… sobre todo en un país como el nuestro o en cualquiera: intereses, poder, convenios, trueques… pero yo me pregunto: ¿cuándo será el día en que realmente los seres humanos que tienen poder se humanicen? O sea, tú y yo podemos sentarnos a tomar un café, y creemos que tenemos la solución, “¡que con la educación deberían hacer esto!”, ¿no?

Claro, tú hiciste campañas sociales.

Sí y he hecho proyectos sostenibles. La política es bien rara, es bien perversa y a la vez es irónica. De repente justos pagan por pecadores, porque debe haber padres de la patria que genuinamente quieren mejorar muchas cosas. Yo no creo que el 90% de un Congreso o el 100% de un Gobierno quiera solo y exclusivamente trabajar por interés. Me niego a creer que no hay gente buena (sonríe). El problema es que estamos intoxicados. Nuestra misión es hacer lo mejor posible para sobrevivir esta coyuntura.

¿Y esperar el propósito de enmienda de la clase política...?

Es que cuando he hablado de política siempre me han dado con palo. Se ponen a decir estupidez y media. Me han dicho que soy fujimorista.

¿Lo dices por tus declaraciones sobre el terrorismo?

Lo peor de todo es que lo que dije lo transcribieron diferente. Nunca he pertenecido a un movimiento ni he estado en una manifestación, ni del sí, ni del no, ni de ‘qué’. ¡La cantidad de veces que me han llamado para hacer canciones para campañas políticas! No sabes la cantidad de veces que me han ofrecido lo que me han ofrecido.

Pero has reconocido esa especie de amor-odio en las redes sociales.

Ah, pero ya aprendí ¡Ojo! (Ríe). Aprendí a manejarme... A mí me han hecho muchas campañas en contra, grupos de gente se han encargado de hacerme la vida imposible. Ahora, cuando veo comentarios malos, ya no respondo.

Y, a más de un año de los Panamericanos, ¿podría haber marcado un antes y un después? Ahora vemos más presencia peruana en los Grammy, por ejemplo.

Creo que los que están llegando a lo que quieran llegar es porque están profesionalizando su carrera. Ser artista no es solo: “apóyame, pues”, “escucha mi canción, ponla”. Ser artista es reinventarse, hacer un equipo, saber cuál es tu nicho, entender que esto es un negocio, más allá del romanticismo que le quieras poner a las canciones. La gente se está moviendo y lo que te da una nominación al Grammy es exposición, al margen de que te lo ganes o no. Y es lo que buscará un artista siempre, toda la vida.

