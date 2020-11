Luego de que el actor Eleazar Gómez sea acusado de agredir a su pareja, la modelo peruana Stephanie Valenzuela, han aparecido otras figuras del espectáculo de México en torno al caso.

Se trata de la actriz Geraldine Bazán y su familia. La madre de la artista acudió a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México tras el arresto del actor de La Mexicana y El Güero.

Luego, se informó que el hermano de Geraldine Bazán sería el abogado encargado de llevar el caso de Eleazar Gómez. Sin embargo, en medio de las críticas, la actriz decidió aclarar la relación de ella y su familia con el actor de Rebelde.

A través de una historia de Instagram, descartó que su hermano represente a Eleazar Gómez ante la justicia mexicana.

“Debido a las especulaciones de la participación de mi hermano en la defensa en el caso de Eleazar Gómez, me veo en la necesidad de aclarar que solo son eso, especulaciones. Tenemos una relación cercana con su familia desde hace muchos años, la presencia de mi hermano fue de carácter personal con el fin de conocer la situación de Eleazar. Ni tuvo, tiene, ni tendrá alguna participación en su defensa”, escribió en Instagram.

Al finalizar, confirmó que su familia continuará siguiendo el caso. “Estaremos muy pendientes de su proceso jurídico como amigos de la familia”, mencionó la exesposa de Gabriel Soto.

Eleazar Gómez fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte la noche del pasado 5 de noviembre, horas después de ser arrestado. La modelo peruana Stephanie Valenzuela aseguró que continuará “hasta las últimas” con la denuncia.

¿Qué dijo la madre de Geraldine Bazán luego de visitar a Eleazar Gómez?

Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, contó que llegó hasta fiscalía donde se encontraba Eleazar Gómez por el pedido de la madre del actor.

“Claro que lo vamos a apoyar, pero será el juez el que determine, yo no sé, lo queremos mucho pero no sé que esté pasando, yo me acabo de enterar hace media hora, lo apoyamos estamos con él, pero no somos justicia, el juez decide, la ley decide y la buena voluntad”, expresó para Infobae.

