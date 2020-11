Un nuevo participante dejó boquiabiertos a los jurados de Yo soy con su talento para la imitación. En la emisión del jueves 5 de noviembre, un muchacho de Venezuela llegó al escenario de la competencia e imitó a uno de los rockeros más icónicos de la industria.

Juan Manyari comentó que desde pequeño fue influenciado por el canto debido a que sus familiares se dedican a la música y recalcó que, aunque proviene de Caracas, siente que tiene corazón peruano.

El joven cantante llegó para caracterizar a Axl Rose, vocalista de la conocida banda Guns N' Roses, y puso a rockear a todos los presentes en el set de Latina, cantando los temas: “Live and let die” y “Knockin' on heaven’s door”.

Tras su primera presentación, el jurado aplaudió el performance y halagó su fidelidad con las características del personaje original. Sin embargo, recordaron que un talentoso imitador de Axl Rose ya había pasado anteriormente por las galas de Yo soy, por lo que le pidieron una segunda canción.

Luego de entonar el otro tema, los jueces de la competencia procedieron a votar y, así, Juan Manyari logró pasar a la siguiente etapa del casting.

“Nos alegramos mucho cuando llega mucho talento y tú no eres la excepción. Faltan algunas cosas que pulir y el programa te va a hacer mucho bien”, dijo Maricarmen Marín.

“Tengo que agradecer tu presentación. He visto a Axl Rose y además lo he visto en concierto, moviéndose de un lado para el otro... Qué increíble, de todas maneras te voy a decir que sí”, fue el comentario de Johanna San Miguel.

Ricardo Morán elogió la facilidad del joven concursante para las notas altas, pero le recomendó practicar su pronunciación del inglés. “Bienvenido a la siguiente ronda”, culminó el productor de Yo soy.

