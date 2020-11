Rafael Cardozo elogia a Nicola Porcella: “Es un productazo para la TV”

Grandes amigos. Rafael Cardozo no escatima en halagos cuando se trata de hablar sobre Nicola Porcella; a su turno, tras su paso por México, el modelo ya se encuentra en el Perú.

Por ello, el brasileño le dio todo su apoyo al popular ‘Capi’ y celebró la idea de la posibilidad de que regrese a EEG, ante las especulaciones que se han originado.

“Nicola tuvo problemas personales, todos aprendemos. Nicola es un chico muy guapo, es un productazo para la tv, tanto que estuvo en televisa, y nunca va a dejar de ser un histórico”, manifestó Cardozo durante una conferencia de prensa para promocionar la semifinal del reality de competencia este lunes 9 de noviembre.

“No veo porque no (puede volver). Las puertas no están cerradas para él. Ve el programa todos los días, me escribe, me felicita. Me da el jalón de oreja cuando debe. Y si me gustaría que regrese”, aseguró.

¿Nicola Porcella podría volver a EEG?

Luego de formar parte de un exitoso reality de Televisa, Nicola Porcella regresó al Perú y sorprendió al no descartar por completo la posibilidad de volver, en algún momento, a Esto es guerra.

“Yo he dicho que no, que es una etapa cerrada, pero esas etapas nunca se cierran. Yo tengo mucho respeto, cariño y más que como un productor lo veo como un amigo, Peter fue el que mandó a México. Y si Peter me dice: ‘Necesito que estés acá’, se conversará. El mundo de la televisión es de altibajos, un día estás arriba otro abajo. Entonces, hay que reinventarnos”, sostuvo en una entrevista para el programa Zumba y la banda de colores.

