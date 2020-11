Pedro Suárez Vértiz feliz por el éxito de "Cuando pienses en volver

View this post on Instagram

No puedo estar más feliz. ¡¡Mi canción es inmortal! El amor Por eso quiero agradecer públicamente a cada uno de mis colegas que participaron en este proyecto de @YTuquePlanes, para reactivar de manera progresiva y responsable, el turismo por todo nuestro querido Perú. Gracias @TonySuccarFanPage, el nuevo genio de la música tropical, por tu gran aporte en la transformación de mi canción #CuandoPiensesEnVolver al género cumbia salsa. La escucho una y otra vez, y siempre me gusta más. Te quedó espectacular. Para los que no lo saben, Tony es el productor de esta nueva versión. Él estuvo dirigiendo toda la parte musical, desde su estudio en Miami. Registrando la cantada, la entonación, el fraseo, las pausas. En fin, la performance de cada uno de los ocho artistas que participaron. Un hermoso y heroico trabajo a distancia por pandemia. Nuevamente mil gracias querido @gbussingeroficial -la voz de @PedroSuarezVertizLaBanda. Gracias a la guapísima @DanielaDarcourtOficial, siempre encantadora. Nota aparte: me contaron, en este reciente viaje a MachuPicchu, que te gusta mi canción “Un vino, una cerveza”, !¡bien!, l❤️U. Gracias @Ezioliva. Te conozco desde tus inicios. Eres un talentoso luchador incansable. ¡¡Bravo Ezio!!Gracias también @RenataFloresPeru, pues sigo sorprendido por ese puente en quechua que le metiste a mi canción. Gracias maestra @BartolaOficial, gran difusora de nuestro criollismo. Gracias a "la patrona" @SoniaMoralesOficial. Gracias @Grupo5Christian, un grande de la dinastía Yaipén y líder del Grupo 5. Y finalmente gracias a mi partner en los Juegos Panamericanos. El multi-instrumentista que hasta a una bolsa le saca música: @LuchoQuequezanaOficial. Gracias por ser Uds. la nueva cara de #CuandoPiensesEnVolver. Y a todos mis fieles seguidores quiero comentarles que ya pueden llevarme en sus play-lists, porque #CuandoPiensesEnVolver Versión Cumbia-Salsa, ya está en Spotify https://spoti.fi/3jUFb64 y en todas las demás plataformas digitales. ¡¡¡ Feliz fin de semana para todos!!!