Johnny Depp se pronuncia tras perder juicio contra The Sun: "Lucharé por decir la verdad”

Johnny Depp se despide por un momento de la pantalla grande. El famoso actor se pronunció a través de un comunicado oficial, que fue publicado en sus redes sociales.

El protagonista de Piratas del Caribe se refirió al juicio por difamación que perdió contra el diario británico The Sun, que lo calificó de agresor en una de sus portadas, en la que incluyó el testimonio de la actriz y expareja del actor, Amber Heard.

“A la luz de los acontecimientos recientes, me gustaría hacer la siguiente breve declaración. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los que me han brindado su apoyo y lealtad. Me he sentido conmovido por sus numerosos mensajes de amor y preocupación, especialmente, durante los últimos días", inició.

Johnny Depp confirmó su salida de la tercera entrega de la película Animales fantásticos. “En segundo lugar, deseo hacerles saber que Warner Bros. me ha pedido que renuncie a mi papel de Grindelwald en Animales fantásticos, y que he respetado y aceptado esa solicitud”, agregó.

Pese a que el tribunal británico rechazó que sea indemnizado por haberse perjudicado su imagen, el actor de 57 años aseguró que apelará hasta conseguir que se demuestre "la verdad”.

"El juicio surrealista de la corte en el Reino Unido no cambiará mi lucha por decir la verdad, y confirmo que planeo apelar. Mi determinación sigue siendo fuerte y tengo la intención de demostrar que las acusaciones en mi contra son falsas. Mi vida y mi carrera no estarán definidas en este momento. Gracias por leer. Atentamente, Johnny Depp”, finaliza el mensaje.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.