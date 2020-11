Hollywood: fallece Elsa Raven, actriz de Volver al futuro y Titanic

Hollywood nuevamente está de luto, tras confirmarse el fallecimiento de la actriz Elsa Raven, a los 91 años de edad. La noticia fue proporcionada por su agente David Shaun al portal Deadline.

El deceso de la intérprete se produjo el último martes 3 de noviembre en su casa de Los Angeles, Estados Unidos. Sus quince sobrinos aún no han definido cómo se celebrará su funeral.

La carrera de Elsa Rave, cuyo verdadero nombre era Elsa Rabinowitz, se dividió entre el cine y su amor por el teatro, al llegar, incluso, a ser colaboradora del Festival Free Shakespeare en Central Park.

En la industria cinematográfica, el nombre de Elsa Raven se destacó por su participación como actriz de reparto en películas de gran éxito en la taquilla.

Una de sus escenas más recordadas se produjo en Volver al futuro (1985), cuando su personaje intenta convencer a Marty McFly (Michael J. Fox) para que colabore en la propuesta para salvar la torre del reloj de la plaza mayor de Hill Valley.

En Titanic (1997), Elsa Raven protagoniza una conmovedora escena como la aristócrata Ida Straus, que viajaba con su marido, Isidor, y su doncella, Ellen Bird. Ella y su esposo aparecen abrazados en la cama mientras el barco se hunde en el agua. Su conmovedora secuencia fue incluida dentro del videoclip de “My heart will go on”, de Celine Dion.

Finalmente, la artista nacida en Charleston, Carolina del Sur, es también recordada por sus apariciones en el ‘remake’ de El cartero siempre llama dos veces (1982), ‘Una proposición indecente’ (1993) o ‘En la línea de fuego’ (1993), además de las series Seinfeld (1989), The A-Team (1983), y El príncipe de Bel-Air (1990).

