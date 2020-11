Michael J. Fox habla sobre su larga lucha contra el Parkinson

Michael J. Fox habló sobre los momentos duros que vivió cuando se le diagnosticó Parkinson a los 29 años. A pesar de lo dolorosa y complicada que es la enfermedad, el reconocido actor aseguró que se mantiene con la mente positiva.

El intérprete se animó a volcar todos estos capítulos difíciles en el libro No hay tiempo como el futuro, el cual saldrá a la venta el 17 de noviembre. Y en un adelanto exclusivo con la revista People, la estrella dio detalles del contenido.

Michael J. Fox supo que tenía Parkinson en 1998 y lo tuvo oculto por algún tiempo, situación que lo llevó a consumir alcohol en exceso.

Pero vivir con aquella enfermedad no fue lo único. En 2018 tuvo una riesgosa operación para extraer un tumor no canceroso de su columna vertebral.

“Iba camino a una parálisis si no me operan inmediatamente (…) estaba contrayendo la médula (espinal), por lo que tenían que tener mucho cuidado al extirparlo para que no hicieran más daño”, explicó el intérprete de 59 años.

El actor de Volver al futuro tuvo que someterse a fisioterapia para volver a caminar. Pero, como tenía problemas para sus actividades, un día se cayó en la cocina de su casa y se rompió el brazo. En aquel entonces, Michael J. Fox estuvo a punto de filmar un cameo en una película de Spike Lee.

“Definitivamente ese fue el momento más oscuro de mi vida”, admitió la estrella de Hollywood, quien detalla dicho suceso en su nuevo libro No hay tiempo como el futuro. Allí, el actor canadiense cuenta cómo convive con el Parkinson, enfermedad que padece desde 1991 y con la que lucha hace casi 30 años.

“Estaba apoyado en la pared de la cocina esperando la ambulancia, y sentí que había llegado al punto más bajo, me empecé a cuestionar todo, y me dije a mí mismo que ya no podía afrontar las cosas con optimismo, que no había un lado positivo, que era todo negativo, que todo era solo pesar y dolor'”, contó.

Tras el accidente, Michael J. Fox confesó que se cuestionó muchas cosas, pero logró salir adelante y recuperar el optimismo.

El actor también confesó que la enfermedad le ha pasado factura. “Mi memoria a corto plazo está destruida. Siempre tuve un gran dominio para memorizar mis líneas. Y tuve algunas situaciones extremas en los últimos trabajos que hice. Fue duro”, mencionó el escritor.

