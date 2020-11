Keanu Reeves y el noble gesto que tuvo con la actriz Octavia Spencer

Keanu Reeves es mundialmente conocido por su talento para la actuación, pero también por la humildad que mantiene a pesar de ser una importante figura de Hollywood. La sencillez del artista quedó demostrada una vez más gracias a un relato de la actriz Octavia Spencer.

Durante una entrevista para el programa The Graham Norton show, la ganadora del Óscar a mejor actriz reveló que en 1999, cuando aún no era muy conocida, el protagonista de John Wick acudió a auxiliarla al ver que su auto se había quedado varado en las calles de Beverly Hills. Según dijo, hasta antes de que llegara el artista de 56 años nadie se había ofrecido a ayudarla.

“Hace unos 25 años, Matrix acababa de estrenarse. Iba de camino a recoger un guion para leerlo en una audición. Mi auto no había sido lavado porque siempre aparcaba debajo de los árboles, había excremento de pájaros por la parte trasera, se averió en una zona elegante de Beverly Hills, había gente sentada y nadie me ayudaba”, señaló Octavia Spencer.

“Aparece un sujeto con gafas de sol y casco de motociclista y supe de inmediato que era Keanu Reeves. Yo, por supuesto, me estaba volviendo loca. Pensé que iba a entrar al auto y me puse detrás del vehículo para empujar, pero él me dijo: ‘No, te voy a empujar fuera de la calle, súbete’. Así que me empujó y luego, cuando la gente vio que estaba ayudándome, vino a ayudar”, añadió durante su relato.

