Jessica Newton anuncia la boda de su hijo en Hawái: “Contamos los meses”

Jessica Newton se encuentra muy feliz, ya que sus hijos están a punto de dar un gran paso en el plano sentimental y familiar.

Hace poco, Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco anunciaron su compromiso, noticia que fue celebrada por al ex reina de belleza.

“Todavía hay muchísimas personas que me llaman y me preguntan cómo fue la pedida de mano, si tengo videos o tengo fotos. Pero los momentos más lindos son los que se guardan con el corazón, que al vivirlos tan intensamente no te da ganas de tomar fotos o videos”, dijo Jessica Newton en sus redes sociales tras la pedida de mano a su hija.

“Hay momentos en la vida que duran para siempre, ¡este, sin duda, va a durar en mi corazón para siempre! Qué maravilloso es poder llorar de felicidad”, indicó la organizadora del Miss Perú en otro momento.

No obstante, Jessica Newton tiene otro hijo que también se casará. Se trata de Sebastián, quien dará el gran paso en unos meses, según contó la madre orgullosa.

“Cuando nuestros hijos se casan, nuestras familias crecen y nos llenamos de ilusión y alegría. Sebastián se enamoró́ de Ari desde que la vio por primera vez en el colegio y hoy contamos los meses para celebrar su matrimonio en Hawái”, escribió Jessica Newton en su cuenta de Instagram.

Cassandra Sánchez envía mensaje tras comprometerse con Deyvis Orosco

A través de una publicación en Instagram, Cassandra Sánchez compartió un tierno mensaje tras comprometerse con Deyvis Orosco.

“Sí, sí, sí, un millón de veces, sí, mi amor. Te amo sin principio ni final. Porque este amor no tiene tiempo, ni fronteras, porque este amor va más allá de mi existencia”, manifestó la hija de Jessica Newton acompañado de una tierna foto.

