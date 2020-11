Jazmín Pinedo dio a conocer que su cuenta oficial de TikTok fue bloqueada permanentemente por supuesto incumplimiento de normas, a través de sus historias de Instagram.

“Hemos bloqueado tu cuenta de forma permanente porque has incumplido en varias ocasiones las normas de la comunidad”, señalaba la notificación que compartió la conductora de Esto es guerra con sus seguidores.

Pinedo se mostró sorprendida por este hecho, pues, según comentó, no acostumbraba a publicar mucho contenido en la plataforma. “¿Qué onda con TikTok?... No sé de qué normas hablan si a las justas subo videos. Bueno, me quedé sin TikTok”, escribió la presentadora.

Luego de ello, pidió a sus fans que le explicaran cuál fue el motivo por el que la red social decidió inhabilitar su cuenta. “Si alguien sabe algo me cuenta”, añadió en su publicación de Instagram.

Jazmín Pinedo agradece experiencia en Mujeres al mando

A principios de setiembre, Jazmín Pinedo brindó una entrevista para Estás en todas, en la cual habló sobre su paso por Mujeres al mando. La ex chica reality aseguró sentirse agradecida por haber conducido el magazine de Latina, ya que ello le proporcionó más experiencia para desenvolverse en el mundo de la televisión.

“Yo tuve un contrato con mi otra casa televisora por cuatro años, y a pesar de la triste forma que actuaron frente a mí, yo siempre voy a estar agradecida, porque aprendí un montón, pero llegué a un tope donde quería más, así soy yo”, comentó la conductora de Esto es guerra. “A mi antiguo productor le dije en su cara pelada que si me llamaban de Esto es guerra, yo me iba sin pensarlo”, añadió.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.